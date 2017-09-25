Александр Шлеменко: «Сталину страна досталась в удручающем состоянии, и он превратил ее в сверхдержаву. Благодаря ему мы и живем»

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о своих взглядах на сухой закон и деятельность Сталина.

«В свое время же у нас был сухой закон. Благодаря нему мы до сих пор не вымерли. При Сталине был реальный сухой закон. Людей ссылали за употребление алкоголя. За период действия запрета с нуля было построено девять тысяч предприятий. Сталину страна досталась в удручающем состоянии, и он превратил ее в сверхдержаву. Я считаю, что благодаря ему мы и живем.

Политзаключенные? Еще вопрос, кто все эти политзаключенные. Именно они привели к революции, устраивали геноцид русского населения.

Если нам важно будущее наших детей, алкоголя в стране быть не должно... Есть понятие «торсионное поле». Оно соединяет нас с космосом, по этому каналу мы получаем все знания от своих предков. Если человек потребляет алкоголь, то он лишается этого поля на три года. Чтобы вернуть возможность общаться с высшим разумом, нужно три года не пить. В России уже есть «трезвые» регионы, например, Чечня. Там алкоголь можно купить только два часа в день и то только в специальном магазине», – сказал Шлеменко.