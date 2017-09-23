Комбаров и Глушаков в «Спартаке» до 2020 года, допинг Срны, письмо Родченкова и другие новости утра

1. Комбаров и Глушаков продлили контракты со «Спартаком» до 2020 года. Клуб за фанатские беспорядки в Мариборе оштрафован на 60 тысяч евро и не будет продавать билеты на гостевой матч с «Севильей».

2. В НХЛ продолжаются выставочные матчи. Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче «Тампы» и «Нэшвилла» (3:1). Клим Костин забил за «Сент-Луис» в матче против «Вашингтона» (4:0). Все результаты дня.

3. Кокорин, Смолов и Промес номинированы на премию «Джентльмен года». Всего в списке 22 фамилии.

4. Игровой день в КХЛ был ознаменован продолжением ряда серий: «Трактор» и «Магнитка» проиграли по 4 матча подряд, «Нефтехимик» и «Сочи» выиграли по 4 игры подряд, а у «Лады» 9-е поражение кряду.

5. Доходы «Ювентуса» за сезон-2016/17 составили рекордные 562,7 миллиона евро, а прибыль – 42,6 миллиона. Турин остается флагманом футбольной Италии и в плане финансов.

6. Лучший бомбардир женского чемпионата России-2016 Надежда Карпова официально перешла из «Чертаново» в «Валенсию». «Рвет когти», как и обещала.

7. ФИФА назвала претендентов на главные награды по итогам 2017 года. Роналду, Месси и Неймар вошли в тройку претендентов на приз лучшему игроку, Аллегри, Зидан и Конте – лучшему тренеру, а голы Боатенга, Жиру и Манджукича номинированы на премию Пушкаша.

8. «Шахтер» подтвердил, что капитан Дарио Срна сдал положительную допинг-пробу. 35-летний хорват божится, что сознательно ничего не употреблял. А капитану «Беневенто» Лучони за допинг грозит дисквалификация до 4 лет. Не день капитанов...

9. Первая иностранная фигуристка, получившая российский паспорт, Юко Кавагути и ее партнер Александр Смирнов завершили карьеру. Они станут тренерами-стажерами в группе Тамары Москвиной.

10. В стартовом матче на чемпионате Европы по волейболу женская сборная России на тай-брейке одолела Украину.

Рубрику «скандал дня» открывает «Балтика». Клуб обвинил калининградскую газету в расизме из-за материала под заголовком «Бунт негра против судьи». Журналист советует «безграмотным людям» читать Маяковского. Но и в Европе нашлись любители поскандалить: после матча чемпионата Швейцарии президент «Сьона» напал на телеэксперта за критику в своей адрес.

Две цитаты дня из открытого письма мистера Родченкова: 1) «Россияне должны выступать в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом в качестве наказания за допинговую систему» 2) «Мутко знал о моей деятельности и был решающим фактором успеха российской допинговой программы»

И еще одна цитата дня. «Такого грязного и отвратительного судейства я не видел никогда» – губернатор Омской области о матче «Авангард» – СКА. Многие соперники СКА очень недовольны судейством.