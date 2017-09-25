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    Гендиректор «Краснодара»: «Нам непонятна реакция фанатов «Зенита». Такое не должно повториться»

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Краснодар Владимир Хашиг стадион Краснодар

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался об инциденте с болельщиками «Зенита», произошедшем во время матча 11-го тура чемпионата России (0:2).

    «По регламенту мы должны предоставить болельщикам гостевой команды не менее 10% мест от общей вместимости арены, то есть применительно к нашему стадиону эта цифра составляет примерно 3300 мест.

    В преддверии матча, как это обычно происходит, мы связались с «Зенитом» и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из Санкт-Петербурга.

    По предварительному согласованию с «Зенитом» им было выделено именно такое количество билетов – одна тысяча, бесплатно.

    Поскольку мы, как и вся премьер-лига, боремся за посещаемость матчей, то для заполнения стадиона все остальные билеты были пущены в свободную продажу. Наш стадион позволяет варьировать размер сектора для гостевых болельщиков.

    Перед самой игрой нас поставили в известность, что фанатов приехало больше заявленного числа. Но допускать в сектор больше тысячи людей мы, естественно, не могли из соображений безопасности.

    У нас нормальные отношения с болельщиками «Зенита». И нам непонятна реакция фанатов клуба из Санкт-Петербурга, которая привела к небольшому возгоранию в гостевом фан-секторе.

    Тем более что болельщики «Зенита» недавно сами получили новый стадион, и они должны понять, насколько это болезненно для нас. Мы считаем, что такое не должно повториться впредь», – сказал Хашиг.

    Напомним, болельщики «Зенита» во время второго тайма покинули гостевой сектор стадиона, а перед этим зажгли на трибуне несколько дымовых шашек.

    По информации «Спорт-Экспресс», поведение фанатов было связано с тем, что служба безопасности краснодарской арены не пустила на стадион остальных болельщиков «Зенита», а клуб взял только одну тысячу билетов.

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