Гендиректор «Краснодара»: «Нам непонятна реакция фанатов «Зенита». Такое не должно повториться»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался об инциденте с болельщиками , произошедшем во время матча 11-го тура чемпионата России (0:2).

«По регламенту мы должны предоставить болельщикам гостевой команды не менее 10% мест от общей вместимости арены, то есть применительно к нашему стадиону эта цифра составляет примерно 3300 мест.

В преддверии матча, как это обычно происходит, мы связались с «Зенитом» и получили от их отдела по работе с болельщиками информацию в письменной форме, что на игре ожидается не более тысячи поклонников команды из Санкт-Петербурга.

По предварительному согласованию с «Зенитом» им было выделено именно такое количество билетов – одна тысяча, бесплатно.

Поскольку мы, как и вся премьер-лига, боремся за посещаемость матчей, то для заполнения стадиона все остальные билеты были пущены в свободную продажу. Наш стадион позволяет варьировать размер сектора для гостевых болельщиков.

Перед самой игрой нас поставили в известность, что фанатов приехало больше заявленного числа. Но допускать в сектор больше тысячи людей мы, естественно, не могли из соображений безопасности.

У нас нормальные отношения с болельщиками . И нам непонятна реакция фанатов клуба из Санкт-Петербурга, которая привела к небольшому возгоранию в гостевом фан-секторе.

Тем более что болельщики «Зенита» недавно сами получили новый стадион, и они должны понять, насколько это болезненно для нас. Мы считаем, что такое не должно повториться впредь», – сказал Хашиг.

Напомним, болельщики во время второго тайма покинули гостевой сектор стадиона, а перед этим зажгли на трибуне несколько дымовых шашек.

По информации «Спорт-Экспресс», поведение фанатов было связано с тем, что служба безопасности краснодарской арены не пустила на стадион остальных болельщиков , а клуб взял только одну тысячу билетов.

На выходе с арены у болельщиков гостей произошла стычка с сотрудниками местного ОМОН.

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