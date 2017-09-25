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    СКА выиграл все 15 матчей в сезоне и забросил 70 шайб

    Теги СКА КХЛ

    СКА продлил свою победную серию до 15 игр.

    Сегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ питерский клуб в гостях выиграл у «Барыса» (4:1). За 15 встреч в этом сезоне команда Олега Знарка забросила 70 шайб и пропустила 21.

    СКА уже повторил достижение прошлого сезона, когда также одержал 15 побед подряд. Рекорд лиги был установлен «Авангардом» в сезоне-2010/11 (18 побед кряду).

    27 сентября СКА сыграет в Новосибирске против «Сибири».

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