СКА выиграл все 15 матчей в сезоне и забросил 70 шайб

продлил свою победную серию до 15 игр.

Сегодня в матче регулярного чемпионата питерский клуб в гостях выиграл у «Барыса» (4:1). За 15 встреч в этом сезоне команда Олега Знарка забросила 70 шайб и пропустила 21.

СКА уже повторил достижение прошлого сезона, когда также одержал 15 побед подряд. Рекорд лиги был установлен «Авангардом» в сезоне-2010/11 (18 побед кряду).

27 сентября СКА сыграет в Новосибирске против «Сибири».