Майкл Джордан: «Поддерживаю всех, кто хочет осуществлять свое право на свободу слова»

Владелец «Шарлотт» Майкл Джордан в воскресенье сделал заявление по поводу критики президента США Дональда Трампа в адрес игроков и НФЛ.

«Одним из фундаментальных прав, на которых строилась эта страна, была свобода слова, и у нас есть давние традиции ненасильственных, мирных протестов. Нельзя демонизировать и затравливать тех, кто осуществляет право мирно выражать свое мнение.

В период усиливающегося раскола и ненависти в стране мы должны искать пути к сотрудничеству, поддерживать друг друга и не создавать еще большего разделения в обществе.

Я поддерживаю комиссионера Адама Сильвера, НБА, игроков и всех, кто хочет осуществлять свое право на свободу слова», – передает слова Джордана The Charlotte Observer.

Ранее Трамп отменил традиционный визит чемпиона в Белый дом, а также посоветовал владельцам клубов НФЛ увольнять игроков, не встающих при национальном гимне.