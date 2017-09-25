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    Майкл Джордан: «Поддерживаю всех, кто хочет осуществлять свое право на свободу слова»

    Теги Майкл Джордан Шарлотт Голден Стэйт НБА Дональд Трамп

    Владелец «Шарлотт» Майкл Джордан в воскресенье сделал заявление по поводу критики президента США Дональда Трампа в адрес игроков НБА и НФЛ.

    «Одним из фундаментальных прав, на которых строилась эта страна, была свобода слова, и у нас есть давние традиции ненасильственных, мирных протестов. Нельзя демонизировать и затравливать тех, кто осуществляет право мирно выражать свое мнение.

    В период усиливающегося раскола и ненависти в стране мы должны искать пути к сотрудничеству, поддерживать друг друга и не создавать еще большего разделения в обществе.

    Я поддерживаю комиссионера Адама Сильвера, НБА, игроков и всех, кто хочет осуществлять свое право на свободу слова», – передает слова Джордана The Charlotte Observer.

    Ранее Трамп отменил традиционный визит чемпиона «Голден Стэйт» в Белый дом, а также посоветовал владельцам клубов НФЛ увольнять игроков, не встающих при национальном гимне. 

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