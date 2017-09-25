Бэрри стал единоличным рекордсменом АПЛ по числу матчей. Он обошел Гиггза

Полузащитник Гарет Бэрри стал рекордсменом английской премьер-лиги по числу проведенных матчей.

Сегодняшний матч против был для 36-летнего хавбека 633-м в чемпионате.

Таким образом, Бэрри обошел бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» (632 матча) и стал единоличным рекордсменом лиги.

Помимо «Вест Бромвича» англичанин также выступал за «Астон Виллу», и «Эвертон».

В 2011 году он вместе с «Сити» выиграл , а в 2012 стал чемпионом страны.

Он сыграл в АПЛ больше Гиггза. Невероятно