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    Бэрри стал единоличным рекордсменом АПЛ по числу матчей. Он обошел Гиггза

    Теги Райан Гиггз Гарет Бэрри премьер-лига Англия Арсенал Вест Бромвич

    Полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Бэрри стал рекордсменом английской премьер-лиги по числу проведенных матчей.

    Сегодняшний матч против «Арсенала» был для 36-летнего хавбека 633-м в чемпионате.

    Таким образом, Бэрри обошел бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза (632 матча) и стал единоличным рекордсменом лиги.

    Помимо «Вест Бромвича» англичанин также выступал за «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Эвертон».

    В 2011 году он вместе с «Сити» выиграл Кубок Англии, а в 2012 стал чемпионом страны.

    Он сыграл в АПЛ больше Гиггза. Невероятно

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