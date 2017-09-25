Бэрри стал единоличным рекордсменом АПЛ по числу матчей. Он обошел Гиггза
Полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Бэрри стал рекордсменом английской премьер-лиги по числу проведенных матчей.
Сегодняшний матч против «Арсенала» был для 36-летнего хавбека 633-м в чемпионате.
Таким образом, Бэрри обошел бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза (632 матча) и стал единоличным рекордсменом лиги.
Помимо «Вест Бромвича» англичанин также выступал за «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Эвертон».
В 2011 году он вместе с «Сити» выиграл Кубок Англии, а в 2012 стал чемпионом страны.
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