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    «Нью-Йорк» официально объявил об обмене Кармело Энтони в «Оклахома-Сити»

    Теги Кармело Энтони Нью-Йорк Оклахома-Сити Энес Кантер Даг Макдермотт Стив Миллс

    «Нью-Йорк» официально объявил о приобретении центрового Энеса Кантера, форварда Дага Макдермотта и пик 2-го раунда драфта-2018, принадлежащий «Чикаго», у «Оклахома-Сити» в обмен на форварда Кармело Энтони.

    «Мы считаем, что эта сделка пойдет на пользу и клубу, и Кармело. Мы благодарим его за семь сезонов, проведенных в форме «Никс», и за все, что он сделал для города Нью-Йорк. Мы будем продолжать усердно заниматься нашей командой с прицелом на ближайшее и далекое будущее. Это новое начало для «Никс», – заявил президент клуба Стив Миллс.

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