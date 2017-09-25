«Нью-Йорк» официально объявил об обмене Кармело Энтони в «Оклахома-Сити»

«Нью-Йорк» официально объявил о приобретении центрового Энеса Кантера, форварда Дага Макдермотта и пик 2-го раунда драфта-2018, принадлежащий «Чикаго», у в обмен на форварда Кармело Энтони.

«Мы считаем, что эта сделка пойдет на пользу и клубу, и Кармело. Мы благодарим его за семь сезонов, проведенных в форме «Никс», и за все, что он сделал для города . Мы будем продолжать усердно заниматься нашей командой с прицелом на ближайшее и далекое будущее. Это новое начало для «Никс», – заявил президент клуба Стив Миллс.