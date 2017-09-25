Президент «Ювентуса» Аньелли отстранен от футбола на один год за махинации с билетами

Президент Андреа Аньелли отстранен от футбола на один год за махинации, связанные с продажей билетов.

Cуд Федерации футбола Италии также оштрафовал туринский клуб на 300 тысяч евро.

Аньелли обвиняли в нарушении двух статей кодекса Итальянской федерации футбола, который регулирует работу менеджеров.

Кроме этого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос нахождения Аньелли в исполнительном комитет .

Аньелли стал президентом Ассоциации европейских клубов