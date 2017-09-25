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    Президент «Ювентуса» Аньелли отстранен от футбола на один год за махинации с билетами

    Теги Ювентус серия А Италия УЕФА происшествия Андреа Аньелли

    Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отстранен от футбола на один год за махинации, связанные с продажей билетов.

    Cуд Федерации футбола Италии также оштрафовал туринский клуб на 300 тысяч евро.

    Аньелли обвиняли в нарушении двух статей кодекса Итальянской федерации футбола, который регулирует работу менеджеров.

    Кроме этого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос нахождения Аньелли в исполнительном комитет УЕФА.

    Аньелли стал президентом Ассоциации европейских клубов

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