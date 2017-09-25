Президент «Ювентуса» Аньелли отстранен от футбола на один год за махинации с билетами
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли отстранен от футбола на один год за махинации, связанные с продажей билетов.
Cуд Федерации футбола Италии также оштрафовал туринский клуб на 300 тысяч евро.
Аньелли обвиняли в нарушении двух статей кодекса Итальянской федерации футбола, который регулирует работу менеджеров.
Кроме этого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос нахождения Аньелли в исполнительном комитет УЕФА.
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