Грегг Попович: «Трамп сделал так, что наша страна стала вызывать во всем мире смущение»

Главный тренер Грегг Попович заявил, что недавние высказывания президента США Дональда Трампа в адрес игроков НФЛ и отказ встречаться с «Уорриорз» сильно разочаровали его.

«Трамп сделал так, что наша страна стала вызывать во всем мире смущение.

Это комичная ситуация, когда Трамп отменяет приглашение, хотя «Уорриорз» в любом случае не собирались идти к нему. Все равно что шестиклассник, который хочет организовать вечеринку на заднем дворе, но понимает, что кто-то может не прийти – тогда он больше не приглашает их. Это было отвратительно, но вместе с тем смешно.

Мне интересно, что сейчас думают люди, которые голосовали за него, где край, как много они еще могут стерпеть. Они хотели изменений, чувствовали, что их игнорируют, думали, что случится нечто такое, что поможет им. Но какой ценой? Вот в чем вопрос», – сказал Попович во время медиа-дня «Сан-Антонио».

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