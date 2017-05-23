Умер Владимир Перетурин, РФС назвал лучших, проблемы с посещаемостью матчей РФПЛ и другие новости утра

1. Спортивный комментатор Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни. В 2012 году он перенес второй инсульт и с тех пор не поднимался с кровати.

2. Акинфеев, Промес, Зобнин, Дзюба и Смолов вошли в список 33 лучших игроков РФПЛ. По версии РФС Глушаков – лучший футболист сезона, Каррера – лучший тренер.

3. Средняя посещаемость матчей РФПЛ-2016/17 – 11 415 болельщиков, это почти на 400 человек больше, чем год назад. Вы знаете, благодаря кому это случилось. При этом на половину клубов лиги стали ходить меньше.

4. В плей-офф НБА «Голден Стэйт» обыграл «Сан-Антонио» в финале Западной конференции со счетом в серии 4-0 и вышел в финал.

5. В финале Западной конференции «Нэшвилл» победил «Анахайм» и стал первым финалистом Кубка Стэнли.

6. Определен состав первой корзины при жеребьевке ЛЧ. «Спартак» может попасть на «Барселону» и «ПСЖ».

7. «Челси» заработал 152,8 млн фунтов за сезон в АПЛ, вылетевший «Сандерленд» – 99,9 млн. Это Англия.

8. Игроки и болельщики «Реала» во время празднования вспомнили про критика из «Барселоны»: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»

9. Кононов сменил Рахимова в «Тереке». Кадыров хочет играть в еврокубках.

10. На стадионе «Крестовский» начали снимать газон. Мутко надеется, что ко 2 июню поле будет готово.

11. Гризманн считает, что он, скорее, останется в «Атлетико», чем перейдет в «МЮ». Все решится в ближайшие две недели.

12. Малкин позвал Знарка и Витолиньша чаще бывать в Северной Америке и смотреть матчи НХЛ.

Дичь дня. Из-за фанатов «Спартака» на поле «Арсенала» вылилось 6 тонн тосола. Газон в штрафной площади теперь надо менять.

Цитата дня. «Люди говорят обо мне так, словно я преступник. Я не святой, но я и не дьявол». Криштиану Роналду – о своих критиках.