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    РФС признал Глушакова лучшим футболистом сезона, Карреру – лучшим тренером

    Теги Спартак ЦСКА Никита Симонян Премьер-лига Россия рейтинги РФС судьи Владислав Безбородов Денис Глушаков Массимо Каррера Федор Чалов

    Российский футбольный союз (РФС) подвел итоги сезона-2016/17, назвав лучших игроков, тренера и арбитра.

    Лучший футболист – Денис Глушаков («Спартак»). Лучший тренер – Массимо Каррера («Спартак»). Лучшая команда – «Спартак».

    Надежда сезона (футболисты до 21 года) – Федор Чалов (ЦСКА). Лучший арбитр – Владислав Безбородов. За вклад в развитие футбола – Никита Симонян.

    Главное о сезоне РФПЛ. Инфографика

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