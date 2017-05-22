РФС признал Глушакова лучшим футболистом сезона, Карреру – лучшим тренером
Российский футбольный союз (РФС) подвел итоги сезона-2016/17, назвав лучших игроков, тренера и арбитра.
Лучший футболист – Денис Глушаков («Спартак»). Лучший тренер – Массимо Каррера («Спартак»). Лучшая команда – «Спартак».
Надежда сезона (футболисты до 21 года) – Федор Чалов (ЦСКА). Лучший арбитр – Владислав Безбородов. За вклад в развитие футбола – Никита Симонян.
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