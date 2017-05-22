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    Акинфеев, Промес, Зобнин, Дзюба и Смолов вошли список 33-х лучших игроков РФПЛ

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Сердар Ташчи Ростов Федор Кудряшов Артем Дзюба Игорь Акинфеев Василий Березуцкий Юрий Жирков Виталий Калешин Тимофей Калачев Кристиан Нобоа Александр Бухаров Артем Ребров Дмитрий Комбаров Федор Смолов Александр Самедов Виталий Денисов Премьер-лига Россия рейтинги РФС Доменико Кришито Ведран Чорлука Игорь Смольников Алан Дзагоев Гильерме Сесар Навас Денис Глушаков Олег Шатов Краснодар Понтус Вернблум Дмитрий Полоз Георгий Джикия Зе Луиш Роман Зобнин Фернандо Марио Фернандес Куинси Промес Алексей Миранчук Александр Головин

    Сегодня на заседании исполкома РФС был утвержден список 33-х лучших футболистов чемпионата России-2016/17.

    Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артем Ребров («Спартак»). 3. Гильерме («Локомотив»);

    Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников («Зенит»). 3. Виталий Калешин («Краснодар»);

    Правый центральный защитник: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА). 2. Ведран Чорлука («Локомотив»). 3. Сердар Ташчи («Спартак»);

    Левый центральный защитник: 1. Сесар Навас («Ростов»). 2. Георгий Джикия («Спартак»). Федор Кудряшов («Ростов»);

    Левый защитник: 1. Дмитрий Комбаров («Спартак»). 2. Виталий Денисов («Локомотив»). 3. Доменико Кришито («Зенит»);

    Опорный полузащитник: 1. Фернандо («Спартак»). 2. Кристиан Нобоа («Ростов»). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА);

    Правый полузащитник: 1. Куинси Промес («Спартак»). 2. Тимофей Калачев («Ростов»). 3. Александр Самедов («Локомотив»/«Спартак»);

    Центральный полузащитник: 1. Денис Глушаков («Спартак»). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Александр Головин (ЦСКА);

    Левый полузащитник: 1. Роман Зобнин («Спартак»). 2. Юрий Жирков («Зенит»). 3. Олег Шатов («Зенит»);

    Правый нападающий: 1. Артем Дзюба («Зенит»). 2. Зе Луиш («Спартак»). Александр Бухаров («Ростов»);

    Левый нападающий: 1. Федор Смолов («Краснодар»). 2. Дмитрий Полоз («Ростов»). 3. Алексей Миранчук («Локомотив»).

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