Игроки и болельщики «Реала» во время празднования скандировали: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»
Во время празднования первого за пять лет чемпионства на площади Сибелес футболисты и фанаты «Реала» устроили перекличку.
Игроки и болельщики скандировали кричалку в адрес защитника «Барселоны» Жерара Пике: «Piqué, cabrón, saluda al campeón» («Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»).
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