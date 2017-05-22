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    Игроки и болельщики «Реала» во время празднования скандировали: «Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»

    Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике примера Испания болельщики видео

    Во время празднования первого за пять лет чемпионства на площади Сибелес футболисты и фанаты «Реала» устроили перекличку.

    Игроки и болельщики скандировали кричалку в адрес защитника «Барселоны» Жерара Пике: «Piqué, cabrón, saluda al campeón» («Пике, ублюдок, приветствуй чемпионов!»).

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