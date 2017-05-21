Россия проиграла Канаде, Обамеянг – лучший снайпер бундеслиги и другие новости дня

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджест.

1. ЧМ-2017. Россия проиграла Канаде в полуфинале, ведя 2:0 после второго периода. Полная задница, в общем. В матче за 3-е место сыграем с финнами.

2. Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг обошел Роберта Левандовского и стал лучшим бомбардиром бундеслиги.

3. Российский велогонщик Ильнур Закарин финишировал вторым на 14-м этапе многодневки «Джиро д’Италия».

4. В Кубке Стэнли «Нэшвилл» победил в 5-м матче финала Запада «Анахайм» и повел 3-2 в серии.

5. «Спартак» выиграл молодежное первенство России. ЦСКА – второй, «Зенит» – третий.

6. В плей-офф НБА «Голден Стэйт» в 3-й раз победил «Сан-Антонио» в финале Запада (3-0 в серии).

7. Канада хочет сыграть на двух этапах Евротура, в Финляндии и России. Это будет команда из хоккеистов, выступающих в Европе.

8. Новак Джокович и Александр Зверев сыграют в финале турнира в Риме. Зверев выбил Изнера, Новак – Тима.

9. Полузащитник «Зенита» Йоан Молло опроверг информацию о том, что в ближайшее время получит российский паспорт.

10. Более 100 медалей Рио-2016 возвращены организаторам из-за ржавчины и других дефектов.

Цитата дня. «Могу ли я себя в чем-то упрекнуть? Вас могу, за такие вопросы». Олег Знарок пообщался с журналистами.