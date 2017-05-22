«Спартак» побил клубный рекорд по посещаемости
«Спартак» в сезоне-2016/17 установил клубный рекорд по посещаемости домашних матчей.
Игры московского клуба в среднем посещали 32760 зрителей – это на 7 тысяч больше, чем предыдущий рекорд, установленный в прошлом сезоне (25179). Москвичи стали самым посещаемым клубом сезона.
Российский рекорд «Спартаку» побить не удалось – в сезоне-1995 матчи «Алании» в среднем посещали 33467 человек.
В этом сезоне 19 матчей с участием «Спартака» были самыми посещаемыми в туре.
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