«Спартак» побил клубный рекорд по посещаемости

в сезоне-2016/17 установил клубный рекорд по посещаемости домашних матчей.

Игры московского клуба в среднем посещали 32760 зрителей – это на 7 тысяч больше, чем предыдущий рекорд, установленный в прошлом сезоне (25179). Москвичи стали самым посещаемым клубом сезона.

Российский рекорд побить не удалось – в сезоне-1995 матчи «Алании» в среднем посещали 33467 человек.

В этом сезоне 19 матчей с участием были самыми посещаемыми в туре.