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    «Спартак» побил клубный рекорд по посещаемости

    Теги Спартак Премьер-лига Россия болельщики Алания Открытие Арена

    «Спартак» в сезоне-2016/17 установил клубный рекорд по посещаемости домашних матчей.

    Игры московского клуба в среднем посещали 32760 зрителей – это на 7 тысяч больше, чем предыдущий рекорд, установленный в прошлом сезоне (25179). Москвичи стали самым посещаемым клубом сезона.

    Российский рекорд «Спартаку» побить не удалось – в сезоне-1995 матчи «Алании» в среднем посещали 33467 человек.

    В этом сезоне 19 матчей с участием «Спартака» были самыми посещаемыми в туре.

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