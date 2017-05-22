На стадионе «Крестовский» начали снимать газон
В Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сегодня приступили к демонтажу газонного покрытия поля.
Эту информацию пока не комментируют в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, курирующего строительство арены.
Ранее Албин заявил о возможности замены газона на стадионе, который должен принять Кубок конфедераций.
Сообщалось, что поле «Крестовского» попробуют прошить синтетическими нитями.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.