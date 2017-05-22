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    На стадионе «Крестовский» начали снимать газон

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Крестовский Кубок конфедераций Игорь Албин

    В Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» сегодня приступили к демонтажу газонного покрытия поля.

    Эту информацию пока не комментируют в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, курирующего строительство арены.

    Ранее Албин заявил о возможности замены газона на стадионе, который должен принять Кубок конфедераций.

    Сообщалось, что поле «Крестовского» попробуют прошить синтетическими нитями.

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