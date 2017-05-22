Криштиану Роналду: «Люди говорят обо мне так, словно я преступник. Я не святой, но я и не дьявол»
Форвард «Реала» Криштиану Роналду высказался о критике в его адрес со стороны простых людей и прессы.
32-летнего португальца в частности критиковали за то, что по ходу матча с «Сельтой» он обвинил соперников в получении «чемодана с деньгами».
«Люди говорят обо мне так, словно я преступник, но они ни черта не знают. Я не святой, но я и не дьявол.
Я не смотру телевизор, потому что если бы я это делал, мне бы житья не было бы из-за всего, что говорится обо мне.
Они ошибаются на мой счет по поводу того, кем я являюсь на поле и за его пределами», – сказал Роналду.
Криштиану Роналду снова монстр. В чем секрет?
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