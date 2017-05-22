Кононов подписал 3-летний контракт с «Тереком»

Олег Кононов официально стал главным тренером грозненского .

Специалист заключил с грозненским клубом трехлетний контракт.

«С сегодняшнего дня главным тренером является . Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками .

Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодежной команды. завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда.

Я хочу выразить особую благодарность , который три с половиной года являлся главным тренером «Терека», добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного!» – прокомментировал его назначение президент Чечни Рамзан Кадыров.

Фото: официальный сайт «Терека»