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    Рамзан Кадыров: «Думаю, с новым тренером попадем в еврокубки в следующем сезоне»

    Теги Рашид Рахимов Премьер-лига Россия Терек Рамзан Кадыров Олег Кононов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с новым главным тренером «Терека» Олегом Кононовым поделился мнением о его назначении.

    «Как вы знаете, «Тереку» не хватило одного очка, чтобы попасть в еврокубки. Очень старались, Рашид [Рахимов] очень много сделал. Мы пятую строчку никогда не занимали – тоже очень хороший результат.

    Как говорил наш первый президент: «Если на голову соперников не превосходишь, у тебя ничего не получится. Надо так сделать, чтобы не было повода тебя засудить».

    Думаю, что вместе с новым тренером на следующий сезон попадем в еврокубки, у вас есть хороший опыт», – сказал Кадыров.

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