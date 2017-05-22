Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с новым главным тренером Олегом Кононовым поделился мнением о его назначении.

«Как вы знаете, «Тереку» не хватило одного очка, чтобы попасть в еврокубки. Очень старались, Рашид [ ] очень много сделал. Мы пятую строчку никогда не занимали – тоже очень хороший результат.

Как говорил наш первый президент: «Если на голову соперников не превосходишь, у тебя ничего не получится. Надо так сделать, чтобы не было повода тебя засудить».

Думаю, что вместе с новым тренером на следующий сезон попадем в еврокубки, у вас есть хороший опыт», – сказал Кадыров.