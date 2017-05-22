Рамзан Кадыров: «Думаю, с новым тренером попадем в еврокубки в следующем сезоне»
Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с новым главным тренером «Терека» Олегом Кононовым поделился мнением о его назначении.
«Как вы знаете, «Тереку» не хватило одного очка, чтобы попасть в еврокубки. Очень старались, Рашид [Рахимов] очень много сделал. Мы пятую строчку никогда не занимали – тоже очень хороший результат.
Как говорил наш первый президент: «Если на голову соперников не превосходишь, у тебя ничего не получится. Надо так сделать, чтобы не было повода тебя засудить».
Думаю, что вместе с новым тренером на следующий сезон попадем в еврокубки, у вас есть хороший опыт», – сказал Кадыров.
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