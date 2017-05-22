У половины клубов премьер-лиги снизилась посещаемость
У восьми клубов РФПЛ в этом сезоне упала посещаемость.
У пяти клубов она выросла, еще три команды, в прошлом сезоне выступавшие в ФНЛ, не учитывались.
Выросла:
1. «Спартак» +7581, +30,1%
2. «Краснодар» +6383, +58,4%
3. ЦСКА +4863, +50,7%
4. «Зенит» +1744, +10,4%
5. «Локомотив» +718, +7,3%
Упала:
1. «Урал» -234, -4,2%
2. «Уфа» -248, -3,5%
3. «Амкар» -863, -10,8%
4. «Терек» -1021, -6,3%
5. «Рубин» -2220, -18,7%
6. «Ростов» -3083, -23,1%
7. «Анжи» -3166, -31,7%
8. «Крылья Советов» -4136, -37,2%
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