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    У половины клубов премьер-лиги снизилась посещаемость

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия болельщики Терек Урал Анжи Краснодар Уфа

    У восьми клубов РФПЛ в этом сезоне упала посещаемость.

    У пяти клубов она выросла, еще три команды, в прошлом сезоне выступавшие в ФНЛ, не учитывались.

    Выросла:

    1. «Спартак» +7581, +30,1%

    2. «Краснодар» +6383, +58,4%

    3. ЦСКА +4863, +50,7%

    4. «Зенит» +1744, +10,4%

    5. «Локомотив» +718, +7,3%

    Упала:

    1. «Урал» -234, -4,2%

    2. «Уфа» -248, -3,5%

    3. «Амкар» -863, -10,8%

    4. «Терек» -1021, -6,3%

    5. «Рубин» -2220, -18,7%

    6. «Ростов» -3083, -23,1%

    7. «Анжи» -3166, -31,7%

    8. «Крылья Советов» -4136, -37,2%

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