У половины клубов премьер-лиги снизилась посещаемость

У восьми клубов в этом сезоне упала посещаемость.

У пяти клубов она выросла, еще три команды, в прошлом сезоне выступавшие в ФНЛ, не учитывались.

Выросла:

1. +7581, +30,1%

2. «Краснодар» +6383, +58,4%

3. ЦСКА +4863, +50,7%

4. +1744, +10,4%

5. «Локомотив» +718, +7,3%

Упала:

1. -234, -4,2%

2. «Уфа» -248, -3,5%

3. -863, -10,8%

4. «Терек» -1021, -6,3%

5. -2220, -18,7%

6. «Ростов» -3083, -23,1%

7. «Анжи» -3166, -31,7%

8. -4136, -37,2%