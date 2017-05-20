Усманов хочет контрольный пакет «Арсенала» Путин поблагодарил Федуна, ЦСКА – мимо финала Евролиги и другие новости

1. Владимир Путин объявил благодарность Леониду Федуну за заслуги в развитии культуры.

2. Алишер Усманов хочет выкупить контрольный пакет акций «Арсенала» за 1,3 млрд долларов.

3. ЦСКА проиграл «Олимпиакосу» и не смог выйти в финал Евролиги.

4. Сергей Карасев, Виталий Мешков и Сергей Иванов начнут следующий сезон в качестве арбитров ФНЛ.

5. Рашид Рахимов подтвердил, что летом Олег Кононов станет новым главным тренером «Терека».

6. Редактор RTL заявил, что 23 мая Йоан Молло получит российское гражданство.

7. Зять Федуна Юхан Гераскин может стать спортивным директором «Спартака»

8. В Кубке Стэнли «Питтсбург» обыграл «Оттаву», сравняв счет (2-2) в финале Востока.

9. В плей-офф НБА «Кливленд» повел 2-0 в финальной серии Востока с «Бостоном».

10. Александр Кержаков заявил, что «Спартак» завоевал титул за счет характера, а не чемпионского футбола.

11. Вячеслав Караваев признан лучшим игроком сезона в пражской «Спарте».

12. Матчи бундеслиги со следующего сезона будет судить женщина – 38-летняя Бибиана Штайнхаус.

13. Рафаэль Надаль вылетел с турнира ATP в Риме, проиграв Доминику Тиму.

14. «Матч ТВ» опроверг информацию об уходе с канала комментатора Александра Елагина.

15. Криштиану Роналду обвинил игроков «Сельты» в получении «чемодана с деньгами».

Цитата. «В «Зените» есть силы, которые хотят видеть главным тренером Манчини». Свежий инсайд Нобеля Арустамяна.