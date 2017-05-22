«Челси» заработал 152,8 млн фунтов за сезон в АПЛ, вылетевший «Сандерленд» — 99,9 млн

Стали известны точные выплаты всем английским командам за завершившийся сезон в АПЛ.

«Челси» заработал 152,8 миллиона фунтов за сезон в АПЛ, «Манчестер Сити» — 149 миллионов, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» — по 148,1 миллиона, — 143,3 миллиона, а «Арсенал» — 142,4 миллиона. Завершивший сезон на 20-м месте заработал 99,9 миллионов фунтов за сезон.

Каждая из команд получает гарантированную часть от телевидения размером в 84,4 миллиона фунтов. Остальные доходы складываются из призовых и индивидуальных расчётов по телевизионным трансляциям.