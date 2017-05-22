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    «Челси» заработал 152,8 млн фунтов за сезон в АПЛ, вылетевший «Сандерленд» — 99,9 млн

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Сандерленд

    Стали известны точные выплаты всем английским командам за завершившийся сезон в АПЛ.

    «Челси» заработал 152,8 миллиона фунтов за сезон в АПЛ, «Манчестер Сити» — 149 миллионов, «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» — по 148,1 миллиона, «Манчестер Юнайтед» — 143,3 миллиона, а «Арсенал» — 142,4 миллиона. Завершивший сезон на 20-м месте «Сандерленд» заработал 99,9 миллионов фунтов за сезон.

    Каждая из команд получает гарантированную часть от телевидения размером в 84,4 миллиона фунтов. Остальные доходы складываются из призовых и индивидуальных расчётов по телевизионным трансляциям.

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