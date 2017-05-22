Нападающий Евшений Малкин подвел итоги выступления сборной России на ЧМ-2017.

- Евгений, вы следили за чемпионатом мира?

– Еще бы! Вот проснулся – и посмотрел матч сборной России против финнов (5:3). Я считаю, что ребята достойно выступили. Конечно, было обидное поражение от канадцев (2:4). Но первые два периода были потрясающими. Немножко не хватило. Может, где-то подустали. Откатились назад, сыграли неправильно, не по тактике.

Но выиграли бронзу, не расслабились. Вышли на матч с финнами – и уверенно выиграли. Я считаю, это хороший результат.

- Объясните, почему сборная России никак не может обыграть сборную Канады?

– Ну пока канадцев в плей-офф никто не может обыграть. Только шведам это удалось в финале по буллитам. Ну а вообще нужно следить более пристально за хоккеем в Северной Америке, какой-то анализ делать. Пусть Олег Знарок и Харийс Витолиньш чаще прилетают за океан, смотрят, как играют хоккеисты , перенимать опыт.

Здесь тяжело описать в двух словах. Это огромная работа. Я думаю, что Знарок учится. Знаю, он очень переживает за ребят и результат. Был шанс победить Канаду. Это не 1:6, как мы получили в финале чемпионата мира в Праге. Все равно делаются какие-то выводы. У нас появляется хорошая молодежь – Панарин, уже стали лидерами сборной…

Так что давайте развиваться. Учиться на своих ошибках. Надеюсь, придет это время, когда мы победим канадцев! Наше уже не придет. Но я верю в молодых, новых ребят, которые наконец-то обгонят Канаду.

Но вы же понимаете, что Канада – это хоккейная страна. Вот у них родился новый вундеркинд – . Очень тяжело играть против таких талантов. Но мы стараемся, поверьте, – сказал Малкин.

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