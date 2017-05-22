Определен состав первой корзины при жеребьевке ЛЧ, «Спартак» может попасть на «Барселону» и «ПСЖ»

Стали известны все команды, которые при жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов-2017/18 окажутся в первой корзине.

Состав участников первой корзины выглядит следующим образом: «Реал» (чемпион Испании), «Бавария» (чемпион Германии), «Ювентус» (чемпион Италии), «Бенфика» (чемпион Португалии), «Челси» (чемпион Англии), «Шахтер» (чемпион Украины), «Монако» (чемпион Франции) и (чемпион России).

Во вторую корзину точно попадут , «ПСЖ», «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Манчестер Сити» и «Порту».

Если станет победителем Лиги Европы в этом сезоне, то также попадет во вторую корзину. Это же относится и к «Севилье», которая заняла четвертое место в примере и сыграет в квалификации ЛЧ.