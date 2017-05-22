Спортивный комментатор Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни
Сегодня в возрасте 78 лет ушел из жизни спортивный комментатор и журналист Владимир Перетурин.
Комментатор перенес несколько инсультов. В последние годы он был прикован к постели.
Перетурин комментировал на центральном телевидении крупнейшие футбольные соревнования и другие виды спорта. Он работал на Олимпийских играх, вел передачу «Футбольное обозрение».
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