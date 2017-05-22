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    Средняя посещаемость матча РФПЛ-2016/17 – 11 415 болельщиков

    Теги Премьер-лига Россия болельщики стадионы

    Матчи чемпионата России-2016/17 посетили 2 739 507 болельщиков.

    На каждой игре в  среднем присутствовали 11 415 человек. Оба показателя – лучшие за два последних розыгрыша премьер-лиги.

    В прошлом сезоне эти показатели составили 2 650 424 и 11 043 соответственно, а в позапрошлом – 2 437 341 и 10 156.

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