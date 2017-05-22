ЦСКА в Лиге чемпионов, «Реал» наконец взял золото, бронза России на ЧМ и другие новости утра

1. Чемпионат России закончился, и вот краткие итоги: ЦСКА вышел в Лигу чемпионов, «Зенит» снова будет играть в Лиге Европы. Смолов – лучший бомбардир. «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ, а «Оренбург» и тульский «Арсенал» будут играть в стыках за спасение.

2. «Реал» выиграл чемпионат Испании впервые за 5 лет! А Месси впервые за 4 года стал лучшим бомбардиром.

3. Швеция – чемпион мира по хоккею, в финале она одолела Канаду по буллитам. Россия обыграла финнов (5:3) и взяла бронзу, при этом Панарин стал лучшим форвардом и бомбардиром ЧМ. Когда Артемию сказали, что в интернете этот приз считают утешительным, он громыхнул: «Какой-то Вася на диване сидит и рассказывает. Да пошел он нахер».

4. «Арсенал» впервые за 20 лет не сыграет в Лиге чемпионов. Такого с Арсеном Венгером его не случалось. Его место в ЛЧ занял «Ливерпуль».

5. ЦСКА обыграл «Реал» (90:74) в матче за третье место в «Финале четырех» Евролиги, а победил в турнире «Фенербахче». Первый турецкий чемпион в истории.

6. «Ювентус» выиграл серию А в 6-й раз подряд – это новый рекорд. А «Милан» вернулся в еврокубки.

7. Новым тренером Новака Джоковича станет Андре Агасси. Как минимум на «Ролан Гаррос». Мощно!

8. «Питтсбург» уничтожил «Оттаву» (7:0) в очередном матче финала Востока. Счет в серии – 3-2.

9. Фанаты «Спартака» после поражения от «Арсенала» (0:3) разнесли тульский стадион – разломали ворота и даже повредили систему подогрева.

10. В плей-офф НБА «Бостон» выиграл у «Кливленда» в финале Востока, сократив отставание в серии (1-2).

11. 20-летний Зверев обыграл Джоковича и стал самым молодым «Мастерс»-чемпионом за 10 лет. Красивый прорыв.