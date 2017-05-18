«Бавария» презентовала новую домашнюю форму
Технический спонсор «Баварии» компания adidas представил новую домашнюю игровую форму на сезон-2017/18.
Заключительный домашний матч против «Фрайбурга» в 34-м туре бундеслиги мюнхенский клуб проведет в новой форме.
The past inspires the present.— adidas Football (@adidasfootball) 18 мая 2017 г.
Introducing the new 2017/18 @fcbayern Home kit.
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