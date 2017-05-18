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    «Бавария» презентовала новую домашнюю форму

    Теги Бавария бундеслига Германия фото Матс Хуммельс игровая форма

    Технический спонсор «Баварии» компания adidas представил новую домашнюю игровую форму на сезон-2017/18.

    Заключительный домашний матч против «Фрайбурга» в 34-м туре бундеслиги мюнхенский клуб проведет в новой форме.

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