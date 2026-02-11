139

Гуменник выступит в пятницу 13-го, под 13-м номером в протоколе, в 23:13 мск с произвольной на Олимпиаде

Гуменник выступит на ОИ в пятницу 13-го под 13-м стартовым номером.

Российский фигурист Петр Гуменник выступит на Олимпиаде в пятницу 13 февраля под 13-м номером.

Согласно стартовому протоколу, он также выйдет на лед в 21:13 по местному времени (23:13 по московскому) в 3-й разминке.

Ранее Гуменник занял 12-е место в короткой программе (86,72 балла). Лидирует американец Илья Малинин (108,16).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
мужское катание
Не могли в 13.13 новость опубликовать?
Всю магию нарушили.
Ответ Боевые Коты Хрустального Королевства
Не могли в 13.13 новость опубликовать? Всю магию нарушили.
😂
Ответ Боевые Коты Хрустального Королевства
Не могли в 13.13 новость опубликовать? Всю магию нарушили.
по мск в 10:13, в Омске 13:13 было)
Петя, это знаки! Пусть цифра 13 станет для тебя самым счастливым числом в жизни!!! Надо выдавать прокат жизни в пятницу 13-го!))) болеем за тебя!
Ответ Vive la fete
Петя, это знаки! Пусть цифра 13 станет для тебя самым счастливым числом в жизни!!! Надо выдавать прокат жизни в пятницу 13-го!))) болеем за тебя!
С 13-ю четверными и дорожками 13 уровня☝️
Ответ Vive la fete
Петя, это знаки! Пусть цифра 13 станет для тебя самым счастливым числом в жизни!!! Надо выдавать прокат жизни в пятницу 13-го!))) болеем за тебя!
Тоже так считаю...😃
И займёт место с 1 по 3🫣 хотя бы в ПП, ну)
Ответ Hardy
И займёт место с 1 по 3🫣 хотя бы в ПП, ну)
Так жалко, что распределение мест в ПП обычно незаметно и никого не волнует. Смотрят на итог и на место в короткой.
Жаль новость вышла только в 10:11. Две минуты не дотерпели!
Офигеть, это какой-то цифровой флеш-роояль, пусть это принесёт Петру удачу..
Так это же хорошо, что Пётр выступит первым в своей группе. Как раз лёд зальют по новой - хороший шанс не попасть в какую либо трещину или выбоину, во льду.
Удачи, Петя!
И пусть это будет начало твоей большой международной карьеры, где будут титулы, медали, гимн, флаг и признание.
Ответ fada
Удачи, Петя! И пусть это будет начало твоей большой международной карьеры, где будут титулы, медали, гимн, флаг и признание.
вы пишете такие сладкие слова😊пусть сбудется!
Так,среди нас есть прости Господи нумерологи?)))))
Ответ Призрачный триксель
Так,среди нас есть прости Господи нумерологи?)))))
Надо писать в Битву экстрасенсов))
Ответ Анна Ше
Надо писать в Битву экстрасенсов))
Да к Ванге не ходи , для кого то пятница 13 будет счастливым числом .
13 февраля - еще и день рождения Т.А. Тарасовой. Ну и мой заодно). Надеюсь, Петя подарит нам с ТА хорошее настроение)
Ответ Дженифер
13 февраля - еще и день рождения Т.А. Тарасовой. Ну и мой заодно). Надеюсь, Петя подарит нам с ТА хорошее настроение)
Тоже надеюсь на такой подарок)
Ответ Дженифер
13 февраля - еще и день рождения Т.А. Тарасовой. Ну и мой заодно). Надеюсь, Петя подарит нам с ТА хорошее настроение)
Пусть так и будет
Когда увидел эту новость под ней было 13 комментариев….
Ответ Антон Кузнецов
Когда увидел эту новость под ней было 13 комментариев….
а у Вас сейчас 13 плюсов )))
Ответ Ксения Сычева
а у Вас сейчас 13 плюсов )))
А я сейчас прочла, глянула и уже 31. Те же самые цифры, это мистика
