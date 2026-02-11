Гуменник выступит в пятницу 13-го, под 13-м номером в протоколе, в 23:13 мск с произвольной на Олимпиаде
Гуменник выступит на ОИ в пятницу 13-го под 13-м стартовым номером.
Российский фигурист Петр Гуменник выступит на Олимпиаде в пятницу 13 февраля под 13-м номером.
Согласно стартовому протоколу, он также выйдет на лед в 21:13 по местному времени (23:13 по московскому) в 3-й разминке.
Ранее Гуменник занял 12-е место в короткой программе (86,72 балла). Лидирует американец Илья Малинин (108,16).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
139 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Всю магию нарушили.
И пусть это будет начало твоей большой международной карьеры, где будут титулы, медали, гимн, флаг и признание.