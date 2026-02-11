Гуменник выступит в пятницу 13-го, под 13-м номером в протоколе, в 23:13 мск с произвольной на Олимпиаде

Гуменник выступит на ОИ в пятницу 13-го под 13-м стартовым номером.

Российский фигурист Петр Гуменник выступит на Олимпиаде в пятницу 13 февраля под 13-м номером.

Согласно стартовому протоколу, он также выйдет на лед в 21:13 по местному времени (23:13 по московскому) в 3-й разминке.

Ранее Гуменник занял 12-е место в короткой программе (86,72 балла). Лидирует американец Илья Малинин (108,16).