Гуменник выступит в предпоследней разминке в произвольной программе на Олимпиаде
Гуменник выступит в предпоследней разминке в произвольной программе на Олимпиаде.
Российский фигурист Петр Гуменник выступит в предпоследней разминке в произвольной программе на Олимпиаде-2026 в Милане.
Гуменник стал 12-м в короткой программе, набрав 86,72 балла.
В произвольной программе участвуют 24 спортсмена: по 6 в каждой разминке. Гуменник под 13-м стартовым номером будет открывать третью разминку.
Мужчины представят произвольные программы 13 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Странно что эту клоунада в ФК годами не прикрывают, евровидение какое-то))
Молодец Петя, справился. Было очень видно, как волновался. Музыку красивую нашли, но все равно видно, что не то...дорожка только неплохо легла. В оригинале был бы совершенно другой эффект. Этот факт меня очень расстроил.
Будем надеяться, что отточенный до блеска Онегин произведет совершенно другое впечатление.
Удачи, Петя!!!
Огромной удачи, крыльев за спиной, огня в сердце!!! ❤❤❤