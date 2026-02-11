266

Гуменник выступит в предпоследней разминке в произвольной программе на Олимпиаде

Гуменник выступит в предпоследней разминке в произвольной программе на Олимпиаде.

Российский фигурист Петр Гуменник выступит в предпоследней разминке в произвольной программе на Олимпиаде-2026 в Милане.

Гуменник стал 12-м в короткой программе, набрав 86,72 балла.

В произвольной программе участвуют 24 спортсмена: по 6 в каждой разминке. Гуменник под 13-м стартовым номером будет открывать третью разминку.

Мужчины представят произвольные программы 13 февраля, начало – в 21:00 по московскому времени.

Посмотрела протокол…позорище, ни один судья не поставил +4 или +5. Петя плохо вращается? Нет. Плохо дорожку делает? Нет. Триксель был плохим? Нет. Кто-то в компонентах 6,75 додумался поставить. Ужасно
Ответ Aleksandra Gagarina
Посмотрела протокол…позорище, ни один судья не поставил +4 или +5. Петя плохо вращается? Нет. Плохо дорожку делает? Нет. Триксель был плохим? Нет. Кто-то в компонентах 6,75 додумался поставить. Ужасно
Да, оценки Пети просто нищенские, но предпоследняя разминка это успех
Ответ Aleksandra Gagarina
Посмотрела протокол…позорище, ни один судья не поставил +4 или +5. Петя плохо вращается? Нет. Плохо дорожку делает? Нет. Триксель был плохим? Нет. Кто-то в компонентах 6,75 додумался поставить. Ужасно
6,75!!!! Кошмар.
Заметьте, недокрутов в протоколе у Пети нет. Так что все хейтеры, которые кричали , что он всё недокручивает, что теперь скажете? Но ГОЕ - слёзы, просто потому , что первый катался.
Ответ Дженифер
Заметьте, недокрутов в протоколе у Пети нет. Так что все хейтеры, которые кричали , что он всё недокручивает, что теперь скажете? Но ГОЕ - слёзы, просто потому , что первый катался.
Дисциплина на ОИ, где баллы зависят от того, каким по счету ты выходишь, какой рейтинг или сезон был - чушь какая-то. Плюс ещё личное и полит отношение судеек
Странно что эту клоунада в ФК годами не прикрывают, евровидение какое-то))
Ответ King_X
Дисциплина на ОИ, где баллы зависят от того, каким по счету ты выходишь, какой рейтинг или сезон был - чушь какая-то. Плюс ещё личное и полит отношение судеек Странно что эту клоунада в ФК годами не прикрывают, евровидение какое-то))
Фигурка, гимнастики и прочие виды, где настолько явное влияние у судей, это не спорт, а шоу
Компы нищенские, гое тоже...недокрутов нет. Все 4 уровня.
Молодец Петя, справился. Было очень видно, как волновался. Музыку красивую нашли, но все равно видно, что не то...дорожка только неплохо легла. В оригинале был бы совершенно другой эффект. Этот факт меня очень расстроил.
Будем надеяться, что отточенный до блеска Онегин произведет совершенно другое впечатление.
Ответ Skyolker
Компы нищенские, гое тоже...недокрутов нет. Все 4 уровня. Молодец Петя, справился. Было очень видно, как волновался. Музыку красивую нашли, но все равно видно, что не то...дорожка только неплохо легла. В оригинале был бы совершенно другой эффект. Этот факт меня очень расстроил. Будем надеяться, что отточенный до блеска Онегин произведет совершенно другое впечатление.
Подпишусь под каждым словом! У меня абсолютно те же ощущения. Молодец, что без недокрутов и все непрыжковые элементы на четвёртый уровень! Значит был действительно очень классно готов! Ну а Парфюмера реально жалко... Хоть акценты и совпали в новой музыке, и дорожка неплохо легла, но было ощущение, что текст Зюскинда читают с интонацией стихов Сергея Есенина.
Ответ Skyolker
Компы нищенские, гое тоже...недокрутов нет. Все 4 уровня. Молодец Петя, справился. Было очень видно, как волновался. Музыку красивую нашли, но все равно видно, что не то...дорожка только неплохо легла. В оригинале был бы совершенно другой эффект. Этот факт меня очень расстроил. Будем надеяться, что отточенный до блеска Онегин произведет совершенно другое впечатление.
Гое и компы, конечно, печаль... Но хоть совести хватило уровень дорожки нормальный поставить.
В пятницу, 13го, под 13 стартовым номером
Удачи, Петя!!!
Огромной удачи, крыльев за спиной, огня в сердце!!! ❤❤❤
Ответ Ночная Фурия
В пятницу, 13го, под 13 стартовым номером Удачи, Петя!!! Огромной удачи, крыльев за спиной, огня в сердце!!! ❤❤❤
Нет, он 12-й.В разминках по 6 человек.
Ответ Ночная Фурия
В пятницу, 13го, под 13 стартовым номером Удачи, Петя!!! Огромной удачи, крыльев за спиной, огня в сердце!!! ❤❤❤
У этого числа слишком много совпадений на этой олимпиаде. 13 атлетов, 13 числа, 13 стартовый номер у Линдси Вонн был, 13-й номер у Пети. Надеюсь, хотя бы в этот раз нумерология сработает прямо как надо.
Посмотрела протоколы. Петя по базоаой стоимости программы - четвертый, даже с учетом сдвоенного тулупа в каскаде. Больше только у Малинина, Шайдорова и Грассля. Но ГОЕ у него от судей - просто печаль. Малини насобирал ГОЕ около 15 баллов, Грассль и Шайдоров - по 5 баллов. А Пете за всё про всё - всего 2 балла((. Вращение первое, так и вообще у кого-то рука поднялась отминусить((. За шикарнейший аксель один из судей ноль поставил((. Про клмпоненты даже и говорить не хочется - 38,29. Я даже не знаю, с кем тут его сравнить. Даже у Боян Цзыня больше, который и в лучшие-то годы был образцом антикомпонентности. Итог, все попытки возложить на Петра ответственность за якобы "неудачный" прокат (плохо аыеэал флип, сдвоил тулуп) - явно несостоятельны. Эти ошибки в базе уже учтены, но два старших четверных и все (!!!) непрыжковые четвертого уровня - это вам не хухры-мухры. Вовсе не базой он тут проиграл. А то, чем проиграл - на это он вообще никакого влияния оказать не мог. Выходил бы с рейтингом, узнаваемостью у судей и в соответсьвующей его уровню разминке в КП - попал бы в сильнейшую разминку в ПП
Ответ Manyasha
Посмотрела протоколы. Петя по базоаой стоимости программы - четвертый, даже с учетом сдвоенного тулупа в каскаде. Больше только у Малинина, Шайдорова и Грассля. Но ГОЕ у него от судей - просто печаль. Малини насобирал ГОЕ около 15 баллов, Грассль и Шайдоров - по 5 баллов. А Пете за всё про всё - всего 2 балла((. Вращение первое, так и вообще у кого-то рука поднялась отминусить((. За шикарнейший аксель один из судей ноль поставил((. Про клмпоненты даже и говорить не хочется - 38,29. Я даже не знаю, с кем тут его сравнить. Даже у Боян Цзыня больше, который и в лучшие-то годы был образцом антикомпонентности. Итог, все попытки возложить на Петра ответственность за якобы "неудачный" прокат (плохо аыеэал флип, сдвоил тулуп) - явно несостоятельны. Эти ошибки в базе уже учтены, но два старших четверных и все (!!!) непрыжковые четвертого уровня - это вам не хухры-мухры. Вовсе не базой он тут проиграл. А то, чем проиграл - на это он вообще никакого влияния оказать не мог. Выходил бы с рейтингом, узнаваемостью у судей и в соответсьвующей его уровню разминке в КП - попал бы в сильнейшую разминку в ПП
Ответ Алекс_1116900283
Бедный Марсак теперь в стрессе будет))) Придётся рядом находиться с тем, с кем ему "неприятно")) Петру Гуменнику удачи и успеха в произвольной!
Ответ a_efimova10
Бедный Марсак теперь в стрессе будет))) Придётся рядом находиться с тем, с кем ему "неприятно")) Петру Гуменнику удачи и успеха в произвольной!
🤣🤣🤣🤣о да
Ответ a_efimova10
Бедный Марсак теперь в стрессе будет))) Придётся рядом находиться с тем, с кем ему "неприятно")) Петру Гуменнику удачи и успеха в произвольной!
В знак протеста не выйдет на раскатку?
Я сейчас еще раз пересмотрела спокойно. Кроме флипа, все в целом очень неплохо сделано. Конечно, под оригинальную музыку смотрелось более эффектно. И что не говори, но замена это потрепала Пете нервы. Фигуристы отттачивают программы до автоматизма. А тут такая важная деталь механизма под замену пошла, не мог после этого механизм работать на 100%. Ни компы, ни ГОЕ, совсем не соотвествуют прокату. Будь он с рейтингом, хотя бы в предпоследней разминке, даже с таким прокатом получил бы выше 90.
Ответ Дженифер
Я сейчас еще раз пересмотрела спокойно. Кроме флипа, все в целом очень неплохо сделано. Конечно, под оригинальную музыку смотрелось более эффектно. И что не говори, но замена это потрепала Пете нервы. Фигуристы отттачивают программы до автоматизма. А тут такая важная деталь механизма под замену пошла, не мог после этого механизм работать на 100%. Ни компы, ни ГОЕ, совсем не соотвествуют прокату. Будь он с рейтингом, хотя бы в предпоследней разминке, даже с таким прокатом получил бы выше 90.
Потерял мир, а мы, в России единственные, кто увидел КРАСОТУ 😍
Ответ Дженифер
Я сейчас еще раз пересмотрела спокойно. Кроме флипа, все в целом очень неплохо сделано. Конечно, под оригинальную музыку смотрелось более эффектно. И что не говори, но замена это потрепала Пете нервы. Фигуристы отттачивают программы до автоматизма. А тут такая важная деталь механизма под замену пошла, не мог после этого механизм работать на 100%. Ни компы, ни ГОЕ, совсем не соотвествуют прокату. Будь он с рейтингом, хотя бы в предпоследней разминке, даже с таким прокатом получил бы выше 90.
Да , музыка убила всю магию программы. Мне кажется, что с родной музыкой он бы каскад прыгнул чисто. Но Петя -огромный молодец с учётом всех вводных ужасных. Ника вон как неудачно катает, имея рейтинг и в последней разминке.
После проката Пети и Максима Наумова, когда увидела, какой небольшой разрыв в баллах между ними, прямо упало полностью настроение, были мысли, отберется ли в произвольную. А сейчас уже понятно, что не так все драматично, и при меньшем прессинге психологическом в произвольной есть все шансы отжечь. Пусть удача сопутствует, и Петя катается так, как он умеет.
Ответ Ok2022
После проката Пети и Максима Наумова, когда увидела, какой небольшой разрыв в баллах между ними, прямо упало полностью настроение, были мысли, отберется ли в произвольную. А сейчас уже понятно, что не так все драматично, и при меньшем прессинге психологическом в произвольной есть все шансы отжечь. Пусть удача сопутствует, и Петя катается так, как он умеет.
Та ну вы чего, с 86 баллами всегда отбирались
Ответ Twenty2
Ответ Twenty2
Так грибовали всех безбожно после него, кого надо и не надо. Креста на вороте нет.
13й стартовый номер, пятница 13го, в 23:13😅
Ответ Twenty2
13й стартовый номер, пятница 13го, в 23:13😅
😁 это знак)))
Ответ Екатерина_1117067808
😁 это знак)))
Пусть тройка остаётся с нами до конца))
Петя, я тобой горжусь ❤️
