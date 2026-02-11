52

Татьяна Тарасова: «Оценки Гуменника не имели значения. Его участие в Олимпийских играх изуродовали»

Тарасова о Гуменнике: его участие в Олимпийских играх изуродовали.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Гуменник занял в короткой программе 12-е место с 86,72 баллами. 

За несколько дней до выступления фигурист был вынужден поменять музыку в короткой программе из-за авторских прав. Вместо саундтрека к фильму «Парфюмер» он катался под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна.

«Петя катался под новую музыку совершенно другого плана, под вальс. Катал прилично. Что мы хотели? Это было невозможно, я даже не представляла, как он выйдет и будет катать.

Посмотрите в его глаза, когда зазвучала музыка: он как будто ждал другую. Не успел привыкнуть к этой за два дня. Та музыка была идеально подобрана для него, он год под нее катался.

Усилиями разных людей, которые проводят Олимпийские игры, то приглашают, то не приглашают, Петю довели до такой ситуации. Я не помню, чтобы он срывал этот каскад. Он у него очень сложный и надежный.

В остальном все было нормально, но в каскаде была ошибка. Их оценки здесь уже не имели значения. Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх», – сказала Тарасова.

«Это кощунство: уже до музыки дошли». Интервью композитора, который спас Гуменника

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Петя никогда и не был на ОИ, никогда не отвечал за всю страну, наверно никогда не оказывался в окружении таких сильных фигуристов и не начинил первым. Много чего было никогда. На него много что давило. Молодец, что справился. Теперь должно быть легче.
Всё как снежный ком : проблемы с авторским правами, выбор музыки, костюма, сдача допинг-пробы в 7 утра перед КП. И всё это за короткий промежуток времени. Как можно нормально готовиться, тренироваться и вкатывать прогу под новую музыкальную композицию и выступать первым ? Вся эта череда событий и сказалась на качестве проката КП Петей. В ПП уже будет совсем иная обстановка и пусть Петя выдаст прокат от всей души, чтобы запомнили. Удачи !
Замечательный комментарий, жаль что недооценен. 👍
В пятницу 13 Петя своим выступлением его, надеюсь, подтвердит. )) Комменты пишу не для оценки ради, а от души.
Хороший человечный ответ, хоть у кого-то немного эмпатии в сторону Пети нашлось из нашего бомонда.
Поставьте себя на его место. Он сделал максимум в этих ужасных условиях. Пошел на флип и исполнил в самой стабильной технике, что недокрутов и ничего не нашли. Из-за этого смог к нему только двойной тулуп прицепить. Сделал каскад, а вполне мог и без него остаться при ошибке. Много ли вчера спортсменов прыгали 4Ф и 4Л? Ах да, один Малинин. Мог бы прыгнуть тулуп и сальхов, как многие прочие - и получить еще меньше баллов.

Не ценим что имеем, ничему жизнь не учит.
Да, ситуация с музыкой однозначно повлияла. Костюм отдельно, музыка отдельно, не смотрелась произволка так, как нужно. Ну, что ж же поделать, спасибо хоть так все прошло. Мог ведь вообще завалить, для фигуриста музыка, все же, имеет очень большую важность. Это вам не лыжная гонка какая-нибудь, которая может пройти хоть под что, хоть ни под что. Увы, ситуация сложилась плохая.
Опечатка, короткая программа. Не произволка, она еще предстоит.
Да, короткая, конечно
Конечно, суровый старт получился у Петра. Т. Тарасова прекрасно понимает, что значит поменять музыку и программу перед стартом. В такой драматической ситуации 12 место Петра Гуменника не огорчает.
Представьте, что если бы Ягудину за три дня сказали бы, что Зиму катать нельзя
Эх, были времена… 🥲
Начался обзвон и свистопляска : депутаты, ТАТ, Лакерник, Москвина, Авербух, Жулин, Бутырская- имя вам легион.
С Петиным прокатом и каскадом уже все ясно, мы все видели сами!
Лучше скажите кто виновен, в ситуации с авт.правами на музыку!!
Почему до сих пор сие является тайною? Чей косяк и что сделано, чтобы это не повторилось?
Я боюсь представить, что начнется когда прокатает Аделия.🙈
Аделия, детка, заблокируй телефон, ничего не читай и никого не слушай!🙏
Пётр сказал, что вопросом прав на музыку занималась Москвина.
Заявку подали сильно заранее, отказ получили за три дня до проката.
Почему не форсировали ответ - вопрос к Москвиной, видимо, рассчитывали на положительное решение. Или правообладатель запросил большую сумму. Подробностей не сообщил.
Но не было ситуации, что якобы сначала согласовали, а потом отозвали.
пишут, что Селевко насчет трека Принса в короткой вообще ответ не пришел до сих пор и он короткую решил идти катать без прав как есть на свой страх и риск
По базовым моментам ТАТ всегда бывает права.
Как точно сказала ТАТ!
Как и всегда во всем права!
В кп Пете вообще невозможно ничего предъявить после того как ему зарубили музыку.
ТАТ базу раздала.
А кто виноват в этой истории с музыкой? Наши не подумали о правах заранее, или разрешение было, но потом отозвали....Много вопросов, а ответов, как всегда, нет.
Петя уже сказал, что подавали все заранее, а рассмотрели в последний момент.
Наверное надо было как-то активнее быть в контакте с правообладателем, а не ждать терпеливо ответ. И подготовить вариант Б.
Ситуация похожа на ожидание допинг-пробы Валиевой.
