Татьяна Тарасова: «Оценки Гуменника не имели значения. Его участие в Олимпийских играх изуродовали»

Тарасова о Гуменнике: его участие в Олимпийских играх изуродовали.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.

Гуменник занял в короткой программе 12-е место с 86,72 баллами.

За несколько дней до выступления фигурист был вынужден поменять музыку в короткой программе из-за авторских прав. Вместо саундтрека к фильму «Парфюмер» он катался под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна.

«Петя катался под новую музыку совершенно другого плана, под вальс. Катал прилично. Что мы хотели? Это было невозможно, я даже не представляла, как он выйдет и будет катать.

Посмотрите в его глаза, когда зазвучала музыка: он как будто ждал другую. Не успел привыкнуть к этой за два дня. Та музыка была идеально подобрана для него, он год под нее катался.

Усилиями разных людей, которые проводят Олимпийские игры, то приглашают, то не приглашают, Петю довели до такой ситуации. Я не помню, чтобы он срывал этот каскад. Он у него очень сложный и надежный.

В остальном все было нормально, но в каскаде была ошибка. Их оценки здесь уже не имели значения. Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх», – сказала Тарасова.

«Это кощунство: уже до музыки дошли». Интервью композитора, который спас Гуменника