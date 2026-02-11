Татьяна Тарасова: «Оценки Гуменника не имели значения. Его участие в Олимпийских играх изуродовали»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде-2026.
Гуменник занял в короткой программе 12-е место с 86,72 баллами.
За несколько дней до выступления фигурист был вынужден поменять музыку в короткой программе из-за авторских прав. Вместо саундтрека к фильму «Парфюмер» он катался под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна.
«Петя катался под новую музыку совершенно другого плана, под вальс. Катал прилично. Что мы хотели? Это было невозможно, я даже не представляла, как он выйдет и будет катать.
Посмотрите в его глаза, когда зазвучала музыка: он как будто ждал другую. Не успел привыкнуть к этой за два дня. Та музыка была идеально подобрана для него, он год под нее катался.
Усилиями разных людей, которые проводят Олимпийские игры, то приглашают, то не приглашают, Петю довели до такой ситуации. Я не помню, чтобы он срывал этот каскад. Он у него очень сложный и надежный.
В остальном все было нормально, но в каскаде была ошибка. Их оценки здесь уже не имели значения. Они изуродовали участие Пети и всех нас в Олимпийских играх», – сказала Тарасова.
Поставьте себя на его место. Он сделал максимум в этих ужасных условиях. Пошел на флип и исполнил в самой стабильной технике, что недокрутов и ничего не нашли. Из-за этого смог к нему только двойной тулуп прицепить. Сделал каскад, а вполне мог и без него остаться при ошибке. Много ли вчера спортсменов прыгали 4Ф и 4Л? Ах да, один Малинин. Мог бы прыгнуть тулуп и сальхов, как многие прочие - и получить еще меньше баллов.
Не ценим что имеем, ничему жизнь не учит.
С Петиным прокатом и каскадом уже все ясно, мы все видели сами!
Лучше скажите кто виновен, в ситуации с авт.правами на музыку!!
Почему до сих пор сие является тайною? Чей косяк и что сделано, чтобы это не повторилось?
Я боюсь представить, что начнется когда прокатает Аделия.🙈
Аделия, детка, заблокируй телефон, ничего не читай и никого не слушай!🙏
Заявку подали сильно заранее, отказ получили за три дня до проката.
Почему не форсировали ответ - вопрос к Москвиной, видимо, рассчитывали на положительное решение. Или правообладатель запросил большую сумму. Подробностей не сообщил.
Но не было ситуации, что якобы сначала согласовали, а потом отозвали.
Как и всегда во всем права!
В кп Пете вообще невозможно ничего предъявить после того как ему зарубили музыку.
Ситуация похожа на ожидание допинг-пробы Валиевой.