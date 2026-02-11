  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
25

Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»

Депутат Свищев: у Гуменника немного шансов на бронзу Олимпиады, но они есть.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде.

После короткой программы Гуменник занимает 12-е место с 86,72 баллами. 

«Петр показал не самое лучшее выступление. Объективно, были спортсмены, которые смотрелись мощнее. Сейчас Гуменник занимает реально то место, которое он заслужил.

Шансов на бронзу немного, но они есть при хороших стечениях обстоятельств. Надо биться до конца. Считаю, он способен это сделать. Петр – сильный спортсмен, с сильной программой.

Главное, чтобы шнурки не развязывались по дороге, тогда будет все нормально. А то музыка не та, шнурки не те – в результате у нас такое место», – сказал Свищев. 

Гуменник – только 12-й после олимпийской короткой. Засудили или нет?

Гуменник идет ва-банк после 12-го места: сложнее контент будет только у Малинина

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
logoДмитрий Свищев
logoПетр Гуменник
logoОлимпиада-2026
мужское катание
logoсборная России
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тот случай, когда не смотрел, но надо поумничать. Какое третье место?
У нас и стартовый номер не тот. И флаг указан не тот. А почему, интересно? Этот депутат не подскажет?
Вот за что я не люблю Олимпийские игры - так это за то, что "эксперты" из-под каждого веника лезть начинают и высказывать своё невероятно ценное (нет) объективное (нет) мнение
Может депутату Свищеву сначала разобраться с тонкостях того, о чём взялся рассуждать с трибуны? Тоже мне эксперт фигурного катания!
Ответ Ирина С
Может депутату Свищеву сначала разобраться с тонкостях того, о чём взялся рассуждать с трибуны? Тоже мне эксперт фигурного катания!
Все подобные "эксперты" говорят, ну и он туда же, вставил свои пять копеек
один из виновников той ++пы, в которой мы оказались в спорте, еще и претензии предъявляет спортсмену своей страны, который вынужден унижаться за действия таких, как Свищев
А почему у нас музыка и шнурки не те, г-н депутат? У всех те, и только у нас не те.
Объективно, у Пети шансы на бронзу есть только в том случае, если как минимум 6 человек налажают конкретно, а он выступит идеально чисто. Против Малинина, Кагиямы и Адама, да и Шайдорова, если двое последних не наваляют конкретно, он не сможет бороться даже с чистым прокатом, увы. Для Пети быть в топ-10 это уже отличный результат, у нас лучший результат после Плющенко на ОИ - 7 место Димы Алиева, у которого был рейтинг и который потом ЧЕ выиграл
Ответ esctyyyyy
Объективно, у Пети шансы на бронзу есть только в том случае, если как минимум 6 человек налажают конкретно, а он выступит идеально чисто. Против Малинина, Кагиямы и Адама, да и Шайдорова, если двое последних не наваляют конкретно, он не сможет бороться даже с чистым прокатом, увы. Для Пети быть в топ-10 это уже отличный результат, у нас лучший результат после Плющенко на ОИ - 7 место Димы Алиева, у которого был рейтинг и который потом ЧЕ выиграл
Если Петя войдет в топ 6 при таких стартовых условиях на своей первой Олимпиаде, то это уже будет отлично
Свищ и тут вылез. Ну а чо?... Офигенно "поддержал" спортсмена нашего. Не разбирается совсем в ФК где субъективная оценка идет.
"Главное, чтобы шнурки не развязывались по дороге, тогда будет все нормально. А то музыка не та, шнурки не те..." - тут нецензурные слова у меня про свища.
"Надо биться до конца" - а то прям Петя этого не знает.
> Петр показал не самое лучшее выступление.

Пусть Свищев наденет коньки и покажет всем класс, а мы оценим
Большего трэша, чем от депутата Свищева, я жду только от промоутера Хрюнова.
Ответ Inka90
Большего трэша, чем от депутата Свищева, я жду только от промоутера Хрюнова.
А от Журовой?
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гуменник идет ва-банк после 12-го места: сложнее контент будет только у Малинина
11 февраля, 12:35
Татьяна Тарасова: «Оценки Гуменника не имели значения. Его участие в Олимпийских играх изуродовали»
11 февраля, 12:24
Илья Авербух: «У Гуменника есть шансы на топ-5, в тройку попасть будет очень сложно»
11 февраля, 12:14
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»
16 минут назад
Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Лутфуллин, Угожаев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
23 минуты назадLive
Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
28 минут назад
Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»
30 минут назад
Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
сегодня, 12:38
Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
сегодня, 12:35
Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»
сегодня, 12:15
Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»
сегодня, 12:06
Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»
сегодня, 12:01
Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
сегодня, 11:12
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
сегодня, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
вчера, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
11 февраля, 13:12
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Рекомендуем