Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»

Депутат Свищев: у Гуменника немного шансов на бронзу Олимпиады, но они есть.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде .

После короткой программы Гуменник занимает 12-е место с 86,72 баллами.

«Петр показал не самое лучшее выступление. Объективно, были спортсмены, которые смотрелись мощнее. Сейчас Гуменник занимает реально то место, которое он заслужил.

Шансов на бронзу немного, но они есть при хороших стечениях обстоятельств. Надо биться до конца. Считаю, он способен это сделать. Петр – сильный спортсмен, с сильной программой.

Главное, чтобы шнурки не развязывались по дороге, тогда будет все нормально. А то музыка не та, шнурки не те – в результате у нас такое место», – сказал Свищев.

