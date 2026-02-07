  • Спортс
  • Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»

Шешелева о первенстве России: не была уверена в победе, очень радовалась.

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов прокомментировали свою победу в парном катании на первенстве России среди юниоров в Саранске. 

Шешелева: Чувствовала большую ответственность, потому что хотелось подтвердить титул. Не была уверена в победе, очень радовалась. Сначала думала, что мы не первые.

Уже продвинули фигурное катание, потому что половина пара делает элементы «ультра-си», сложные каскады. Четверные прыжки в парах? Не знаю. Но думаю, что это реально.

Помарка в произвольной? Сама удивилась, не знаю почему так вышло, на тренировках ни разу не срывала. А сейчас – не знаю, что произошло.

Карнаухов: Настраивался как на обычный старт, старался не думать, что это первенство России. Когда думаешь, что это первенство России, становится гораздо страшнее, давление появляется. Поэтому старался лишнего не думать.

Радость и усталость – все вместе. Завтра будет один выходной, его хватит, а дальше сразу тренироваться. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
чемпионат России среди юниоров
пары
Полина Шешелева
Егор Карнаухов
logoсборная России
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В протоколах у ШК 4 уровень четверной подкрутки. Это невероятно... Правда, итоговая оценка чуть пониже, чем у ОГ с третьим вышла, но тем не менее...
Это точно невероятно, как характер и настрой Полины на победу
