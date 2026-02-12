Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду, Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне
11 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов медалей.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
11 февраля, среда
Горные лыжи
Супергигант, мужчины
1. Франьо фон Алльмен (Швейцария)
2. Райан Кокран-Зигле (США)
3. Марко Одерматт (Швейцария)
Лыжное двоеборье
Нормальный трамплин + гонка 10 км, мужчины
1. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия)
2. Йоханнес Лампартер (Австрия)
3. Ээро Хирвонен (Финляндия)
Биатлон
Индивидуальная гонка, женщины
1. Жюлия Симон (Франция)
2. Лу Жанмонно (Франция)
3. Лора Христова (Болгария)
Фристайл
Женщины, могул
1. Элизабет Лемли (США)
2. Джелин Кауф (США)
3. Перрин Лаффон (Франция)
Конькобежный спорт
1000 м, мужчины
1. Джордан Штольц (США)
2. Еннинг де Бо (Нидерланды)
3. Нин Чжунянь (Китай)
Санный спорт
Двойки, женщины
1. Андреа Феттер – Марион Оберхофер (Италия)
2. Даяна Айтбергер – Магдалена Мачина (Германия)
3. Селина Эгле – Лара Михаэла Кипп (Австрия)
Двойки, мужчины
1. Эмануэль Ридер – Симон Кайнцвальднер (Италия)
2. Томас Штой – Вольфганг Киндль (Австрия)
3. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия)
Фигурное катание
Танцы на льду
1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
В Super-G те же действующие лица, что и в спуске. И если Марко не заберёт своё "считанное" золото сегодня, то ему будет очень обидно и он, наверно, расстроится.
Далее у нас лыжное двоеборье. Большинство к нему относятся, как к дальнему родственнику из Сызрани, который приехал погостить на пару дней, но уже второй месяц сушит свои носки на кухонном чайнике. Между тем, это как-то нечестно. Чем "прыжки на лыжах + бег на лыжах" хуже чем "бег на лыжах + стрельба из винтовки"? Вы скажете, "непредсказуемостью", "динамикой", "интересными правилами" и будете неправы! За золото сегодня поспорят австрийцы, немцы, норвежцы и примкнувший к ним финн Херола! Очень сложно угадать победителя! А где ещё вы увидите, как лыжник отыгрывает 500 м отставания на заключительном двухкилометровом круге? Вот то-то! Ну а правила да, надо поменять. Я предлагаю использовать всего одну пару лыж: сначала ты на ней прыгаешь, а потом бежишь. Вот это будет просто огонь!
Потом у нас биатлон. Между прочим, слово тоже означает "двоеборье". Много у нас двоеборий, конечно. Прекрасные дамы пробегут индивидуальную гонку, и она столь же непредсказуема, как и вчерашняя мужская (чего только стоит четвёртое место финна Хииденсало). Я поболею за Лу Жанмонно, очень она мне нравится. А кому скучно смотреть на этих нонеймов, могут включить этап Кубка Содружества из Сочи.
Вечером переключаемся на коньки, мужская тысяча будет грандиозной! Против Джордана Штольца выходят три голландских богатыря (де Бо, Нёйс, Веннемарс) и примкнувший к ним Журек из Польши. Но мы-то знаем, что молодой американец планирует выкосить все дистанции от 500 до 1500. Посмотрим, удастся ли.
Нельзя не отметить старт хоккейного турнира. Впервые с Сочи на ОИ высаживается десант небожителей из НХЛ! Для многих именно начало хоккея является стартом Олимпиады. Не согласен. Мне кажется, что зацикливаясь на одном виде, ты лишаешь себя красоты праздника зимнего спорта. Как говаривал Козьма Прутков, "Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння". Что хоккей, что фигурное катание являются лишь гранями большого бриллианта. Кстати о фигурном катании. Вечером разыгрывают медали танцевальные пары, и если вы хотите узнать, против кого мы сегодня болеем, то зайдите в соответствующие ветки.
Перед сном посмотрите в записи могул и сани, эти виды способствуют хорошему засыпанию.