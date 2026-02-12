  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду, Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне
23

Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду, Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне

11 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли восемь комплектов медалей.

11 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов медалей.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

11 февраля, среда

Горные лыжи

Супергигант, мужчины

1. Франьо фон Алльмен (Швейцария)

2. Райан Кокран-Зигле (США)

3. Марко Одерматт (Швейцария) 

Лыжное двоеборье

Нормальный трамплин + гонка 10 км, мужчины

1. Йенс Люрос Офтебру (Норвегия)

2. Йоханнес Лампартер (Австрия)

3. Ээро Хирвонен (Финляндия)

Биатлон

Индивидуальная гонка, женщины

1. Жюлия Симон (Франция)

2. Лу Жанмонно (Франция)

3. Лора Христова (Болгария)

Фристайл

Женщины, могул

1. Элизабет Лемли (США) 

2. Джелин Кауф (США) 

3. Перрин Лаффон (Франция) 

Конькобежный спорт

1000 м, мужчины

1. Джордан Штольц (США) 

2. Еннинг де Бо (Нидерланды) 

3. Нин Чжунянь (Китай)

Санный спорт

Двойки, женщины

1. Андреа Феттер – Марион Оберхофер (Италия) 

2. Даяна Айтбергер – Магдалена Мачина (Германия) 

3. Селина Эгле – Лара Михаэла Кипп (Австрия) 

Двойки, мужчины

1. Эмануэль Ридер – Симон Кайнцвальднер (Италия)

2. Томас Штой – Вольфганг Киндль (Австрия)

3. Тобиас Вендль – Тобиас Арльт (Германия)

Фигурное катание

Танцы на льду

1. Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция)

2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
фристайл
logoгорные лыжи
Санный спорт
двоеборье
супергигант
танцы на льду
могул (жен)
1000 м (коньки)
индивидуальная гонка (жен)
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё один прекрасный олимпийский день!

В Super-G те же действующие лица, что и в спуске. И если Марко не заберёт своё "считанное" золото сегодня, то ему будет очень обидно и он, наверно, расстроится.

Далее у нас лыжное двоеборье. Большинство к нему относятся, как к дальнему родственнику из Сызрани, который приехал погостить на пару дней, но уже второй месяц сушит свои носки на кухонном чайнике. Между тем, это как-то нечестно. Чем "прыжки на лыжах + бег на лыжах" хуже чем "бег на лыжах + стрельба из винтовки"? Вы скажете, "непредсказуемостью", "динамикой", "интересными правилами" и будете неправы! За золото сегодня поспорят австрийцы, немцы, норвежцы и примкнувший к ним финн Херола! Очень сложно угадать победителя! А где ещё вы увидите, как лыжник отыгрывает 500 м отставания на заключительном двухкилометровом круге? Вот то-то! Ну а правила да, надо поменять. Я предлагаю использовать всего одну пару лыж: сначала ты на ней прыгаешь, а потом бежишь. Вот это будет просто огонь!

Потом у нас биатлон. Между прочим, слово тоже означает "двоеборье". Много у нас двоеборий, конечно. Прекрасные дамы пробегут индивидуальную гонку, и она столь же непредсказуема, как и вчерашняя мужская (чего только стоит четвёртое место финна Хииденсало). Я поболею за Лу Жанмонно, очень она мне нравится. А кому скучно смотреть на этих нонеймов, могут включить этап Кубка Содружества из Сочи.

Вечером переключаемся на коньки, мужская тысяча будет грандиозной! Против Джордана Штольца выходят три голландских богатыря (де Бо, Нёйс, Веннемарс) и примкнувший к ним Журек из Польши. Но мы-то знаем, что молодой американец планирует выкосить все дистанции от 500 до 1500. Посмотрим, удастся ли.

Нельзя не отметить старт хоккейного турнира. Впервые с Сочи на ОИ высаживается десант небожителей из НХЛ! Для многих именно начало хоккея является стартом Олимпиады. Не согласен. Мне кажется, что зацикливаясь на одном виде, ты лишаешь себя красоты праздника зимнего спорта. Как говаривал Козьма Прутков, "Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння". Что хоккей, что фигурное катание являются лишь гранями большого бриллианта. Кстати о фигурном катании. Вечером разыгрывают медали танцевальные пары, и если вы хотите узнать, против кого мы сегодня болеем, то зайдите в соответствующие ветки.

Перед сном посмотрите в записи могул и сани, эти виды способствуют хорошему засыпанию.
Ответ radio_weiss
Ещё один прекрасный олимпийский день! В Super-G те же действующие лица, что и в спуске. И если Марко не заберёт своё "считанное" золото сегодня, то ему будет очень обидно и он, наверно, расстроится. Далее у нас лыжное двоеборье. Большинство к нему относятся, как к дальнему родственнику из Сызрани, который приехал погостить на пару дней, но уже второй месяц сушит свои носки на кухонном чайнике. Между тем, это как-то нечестно. Чем "прыжки на лыжах + бег на лыжах" хуже чем "бег на лыжах + стрельба из винтовки"? Вы скажете, "непредсказуемостью", "динамикой", "интересными правилами" и будете неправы! За золото сегодня поспорят австрийцы, немцы, норвежцы и примкнувший к ним финн Херола! Очень сложно угадать победителя! А где ещё вы увидите, как лыжник отыгрывает 500 м отставания на заключительном двухкилометровом круге? Вот то-то! Ну а правила да, надо поменять. Я предлагаю использовать всего одну пару лыж: сначала ты на ней прыгаешь, а потом бежишь. Вот это будет просто огонь! Потом у нас биатлон. Между прочим, слово тоже означает "двоеборье". Много у нас двоеборий, конечно. Прекрасные дамы пробегут индивидуальную гонку, и она столь же непредсказуема, как и вчерашняя мужская (чего только стоит четвёртое место финна Хииденсало). Я поболею за Лу Жанмонно, очень она мне нравится. А кому скучно смотреть на этих нонеймов, могут включить этап Кубка Содружества из Сочи. Вечером переключаемся на коньки, мужская тысяча будет грандиозной! Против Джордана Штольца выходят три голландских богатыря (де Бо, Нёйс, Веннемарс) и примкнувший к ним Журек из Польши. Но мы-то знаем, что молодой американец планирует выкосить все дистанции от 500 до 1500. Посмотрим, удастся ли. Нельзя не отметить старт хоккейного турнира. Впервые с Сочи на ОИ высаживается десант небожителей из НХЛ! Для многих именно начало хоккея является стартом Олимпиады. Не согласен. Мне кажется, что зацикливаясь на одном виде, ты лишаешь себя красоты праздника зимнего спорта. Как говаривал Козьма Прутков, "Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння". Что хоккей, что фигурное катание являются лишь гранями большого бриллианта. Кстати о фигурном катании. Вечером разыгрывают медали танцевальные пары, и если вы хотите узнать, против кого мы сегодня болеем, то зайдите в соответствующие ветки. Перед сном посмотрите в записи могул и сани, эти виды способствуют хорошему засыпанию.
Вы пишете просто прекрасные анонсы, одно удовольствие читать и сразу хочется смотреть абсолютно всё. Спасибо.
Ответ radio_weiss
Ещё один прекрасный олимпийский день! В Super-G те же действующие лица, что и в спуске. И если Марко не заберёт своё "считанное" золото сегодня, то ему будет очень обидно и он, наверно, расстроится. Далее у нас лыжное двоеборье. Большинство к нему относятся, как к дальнему родственнику из Сызрани, который приехал погостить на пару дней, но уже второй месяц сушит свои носки на кухонном чайнике. Между тем, это как-то нечестно. Чем "прыжки на лыжах + бег на лыжах" хуже чем "бег на лыжах + стрельба из винтовки"? Вы скажете, "непредсказуемостью", "динамикой", "интересными правилами" и будете неправы! За золото сегодня поспорят австрийцы, немцы, норвежцы и примкнувший к ним финн Херола! Очень сложно угадать победителя! А где ещё вы увидите, как лыжник отыгрывает 500 м отставания на заключительном двухкилометровом круге? Вот то-то! Ну а правила да, надо поменять. Я предлагаю использовать всего одну пару лыж: сначала ты на ней прыгаешь, а потом бежишь. Вот это будет просто огонь! Потом у нас биатлон. Между прочим, слово тоже означает "двоеборье". Много у нас двоеборий, конечно. Прекрасные дамы пробегут индивидуальную гонку, и она столь же непредсказуема, как и вчерашняя мужская (чего только стоит четвёртое место финна Хииденсало). Я поболею за Лу Жанмонно, очень она мне нравится. А кому скучно смотреть на этих нонеймов, могут включить этап Кубка Содружества из Сочи. Вечером переключаемся на коньки, мужская тысяча будет грандиозной! Против Джордана Штольца выходят три голландских богатыря (де Бо, Нёйс, Веннемарс) и примкнувший к ним Журек из Польши. Но мы-то знаем, что молодой американец планирует выкосить все дистанции от 500 до 1500. Посмотрим, удастся ли. Нельзя не отметить старт хоккейного турнира. Впервые с Сочи на ОИ высаживается десант небожителей из НХЛ! Для многих именно начало хоккея является стартом Олимпиады. Не согласен. Мне кажется, что зацикливаясь на одном виде, ты лишаешь себя красоты праздника зимнего спорта. Как говаривал Козьма Прутков, "Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння". Что хоккей, что фигурное катание являются лишь гранями большого бриллианта. Кстати о фигурном катании. Вечером разыгрывают медали танцевальные пары, и если вы хотите узнать, против кого мы сегодня болеем, то зайдите в соответствующие ветки. Перед сном посмотрите в записи могул и сани, эти виды способствуют хорошему засыпанию.
После прочтения Вашего поста, появилось желание взять отгул на работе и примкнуть к экрану телевизора на целый день.
Колдую золото для Доро:)
Ответ karbunkul211
Колдую золото для Доро:)
поколдуйте еще раз
Удачи и хорошего выступления всем спортсменам. Пусть победят сильнейшие 👍.
Ответ Dikki Shelton
Удачи и хорошего выступления всем спортсменам. Пусть победят сильнейшие 👍.
За все хорошее против всего плохого. Скучно то как.
Посмотрю лыжное двоеборье. 4 года не видел
В квалификации женского халф-пайпа в сноуборде жуткий инцидент с известной китайской сноубордисткой Лю Цзяюй произошел. Уже при сходе с последнего элемента ее развернуло и она упала головой вперед и с ногами через спину, после чего она шевельнуть даже не могла. Ее эвакуировали, но выглядело все очень тяжело.
Вот что значит отстрелять на 0 в индивидуальной гонке.Лора Христова бронзовый призёр!!! 1 промах решил медали Вирер...
Напишите в самом начале новости «Наших нет», и вы мне сделаете огромное одолжение! 🙏
Офтебро отыграл в пасьюте отставание, чуть не упал во время гонки. Но удержал лидерство и выиграл. Принес ещё одно золото в копилку сборной Норвегии 🥇
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»
13 минут назад
Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Лутфуллин, Угожаев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
20 минут назадLive
Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
25 минут назад
Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»
27 минут назад
Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
сегодня, 12:38
Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
сегодня, 12:35
Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»
сегодня, 12:15
Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»
сегодня, 12:06
Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»
сегодня, 12:01
Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
сегодня, 11:12
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
сегодня, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
вчера, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
11 февраля, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
11 февраля, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Рекомендуем