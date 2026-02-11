Илья Авербух: «У Гуменника есть шансы на топ-5, в тройку попасть будет очень сложно»

Авербух: у Гуменника есть шансы на топ-5, в тройку попасть будет очень сложно.

Призер Игр-2002 Илья Авербух высказался о выступлении Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 (12-е место).

«Я боялся, что давление скажется и будут допущены более грубые ошибки, нежели сделал Петр. По школьной программе 4 из 5!

Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы все было идеально. Это было возможно. Сейчас, может, он бы вышел и сделал 10 из 10 каскадов, но это все очень волнительно.

Думаю, что он справился. Надеюсь, сейчас придет больше уверенности, все-таки он уже будет не открывать турнир. У него есть шансы на топ-5, в тройку попасть будет очень сложно — отрыв достаточно большой. До пятого места все находятся довольно близко, поэтому абсолютно все шансы есть», — сказал Авербух.