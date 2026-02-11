9

Илья Авербух: «У Гуменника есть шансы на топ-5, в тройку попасть будет очень сложно»

Призер Игр-2002 Илья Авербух высказался о выступлении Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026 (12-е место). 

«Я боялся, что давление скажется и будут допущены более грубые ошибки, нежели сделал Петр. По школьной программе 4 из 5!

Конечно, нам всем хотелось бы, чтобы все было идеально. Это было возможно. Сейчас, может, он бы вышел и сделал 10 из 10 каскадов, но это все очень волнительно.

Думаю, что он справился. Надеюсь, сейчас придет больше уверенности, все-таки он уже будет не открывать турнир. У него есть шансы на топ-5, в тройку попасть будет очень сложно — отрыв достаточно большой. До пятого места все находятся довольно близко, поэтому абсолютно все шансы есть», — сказал Авербух.

Эх, жаль, что это сказал Илья Авербух

Исходный заголовок "Петр Гуменник: «У Гуменника есть шансы на топ-5, в тройку попасть будет очень сложно»" показался гениальным и реально в духе Пети аххахаха
Торопились новость сделать) Стоит такой Пётр перед зеркалом и говорит, ну что, Пётр, в пятёрку попадём, а тройка нет, без шансов))
Из заголовка следует, что это сказал сам Гуменник
Петр Гуменник: «У Гуменника есть шансы на топ-5, в тройку попасть будет очень сложно»
Шта?)
Я сначала решила, что Петюня решил поиронизировать, а это опять редакторы накосячили
Петя , конечно, стратег, но сказать про себя "Гуменнику в тройку попасть сложно", - уже минимум странно, даже, редактор заголовка?
Не ну а почему не поговорить с умным человеком, с самим собой и о самом себе. Чего исправили то :)
Господин Авербух, вы же клинч с Малинин прогнозировали 🤣 А теперь вдруг топ-5. Может, наконец-то обойтись без прогноза?
Я уже думал юморит
Странным заголовок стал.
