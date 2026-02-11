15

Мария Бутырская: «Не знаю, что должно случиться, чтобы Малинин провалился и не стал золотым медалистом. Сомнений в нем нет»

Бутырская: не знаю, что должно случиться, чтобы Малинин провалился.

Чемпионка мира Мария Бутырская не сомневается в победе американца Ильи Малинина на Олимпиаде-2026. 

После короткой программы Малинин лидирует с результатом 108,16 балла. 

«Все, кто увлекается фигурным катанием, ответят, что Малинин — фаворит. Не знаю, что должно случиться, чтобы он провалился и не стал золотым медалистом. Илья очень уверенно себя показывает. Сомнений в нем нет», — сказала Бутырская. 

Также она оценила шансы российской фигуристки Аделии Петросян в Милане.

«Не видела, как сейчас тренируется Петросян и какой контент будет заявлять. Уверена, что с Этери (Тутберидзе) подготовились грамотно. Если рискнет, будет прыгать тройной аксель в короткой программе, четверные в произвольной, то все может сложиться удачно. Если без них, будет тяжело победить. Надо чем-то выигрывать.

Уверяю, что срывов будет много. Все переживают и боятся. Нервы будут. Все зависит от чистоты. Олимпийской чемпионкой становится та, кто короткую и произвольную программы катает чисто», — цитирует Бутырскую «Чемпионат». 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что вы заныли и полезли экспертствовать? Отстаньте уже. Что будет, то и будет. Нет у нас рейтинга и авторитет растворился за 4 года. Тут лишь бы хорошо откатать, места давно распределены и нас не ждали.
Пусть Бутырская свои игры вспоминает, не надо лезть с прогнозами к тем, кого не готовили.
Ответ Marya Y
Что вы заныли и полезли экспертствовать? Отстаньте уже. Что будет, то и будет. Нет у нас рейтинга и авторитет растворился за 4 года. Тут лишь бы хорошо откатать, места давно распределены и нас не ждали. Пусть Бутырская свои игры вспоминает, не надо лезть с прогнозами к тем, кого не готовили.
А раз рейтинга и авторитета у нас нет, не надо было блатного назначенца, 5 в рейтинге ФФКР посылать! За такие вещи надо с должности снимать! Должна быть ответственность за результат перед страной!
Ответ Kalina Krasnaia
А раз рейтинга и авторитета у нас нет, не надо было блатного назначенца, 5 в рейтинге ФФКР посылать! За такие вещи надо с должности снимать! Должна быть ответственность за результат перед страной!
Кто лучше откатал на ФКР, того и подали первым номером в заявке. Всё правильно.
Тоже не понимаю этой истерии Петя молодец сделал всё что мог, к сожалению у нас нет авторитета и рейтинга чтобы рассчитывать на высокие места.
Шансы на топ-6 есть.
Больше, ещё больше, Мария нахваливай других фигуристов - пусть у наших начнут в себе закрадываться сомнения. Вам бы всем помолчать до конца соревнований и дать им спокойно настроиться на прокат.
Видимо, что-то случилось
