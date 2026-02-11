Мария Бутырская: «Не знаю, что должно случиться, чтобы Малинин провалился и не стал золотым медалистом. Сомнений в нем нет»

Бутырская: не знаю, что должно случиться, чтобы Малинин провалился.

Чемпионка мира Мария Бутырская не сомневается в победе американца Ильи Малинина на Олимпиаде-2026.

После короткой программы Малинин лидирует с результатом 108,16 балла.

«Все, кто увлекается фигурным катанием, ответят, что Малинин — фаворит. Не знаю, что должно случиться, чтобы он провалился и не стал золотым медалистом. Илья очень уверенно себя показывает. Сомнений в нем нет», — сказала Бутырская.

Также она оценила шансы российской фигуристки Аделии Петросян в Милане.

«Не видела, как сейчас тренируется Петросян и какой контент будет заявлять. Уверена, что с Этери (Тутберидзе) подготовились грамотно. Если рискнет, будет прыгать тройной аксель в короткой программе, четверные в произвольной, то все может сложиться удачно. Если без них, будет тяжело победить. Надо чем-то выигрывать.

Уверяю, что срывов будет много. Все переживают и боятся. Нервы будут. Все зависит от чистоты. Олимпийской чемпионкой становится та, кто короткую и произвольную программы катает чисто», — цитирует Бутырскую «Чемпионат».