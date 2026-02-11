9

«Ехать на Олимпиаду в танцах без своего судьи... Можно оставаться дома». Дробязко о возвращении в спорт перед Турином-2006

Фигуристка Дробязко рассказала о специфике судейства в танцах на льду.

Бронзовый призер ЧМ-2000 в танцах на льду Маргарита Дробязко, выступавшая с Повиласом Ванагасом за Литву, высказалась о специфике судейства в своей дисциплине.

В 2006 году Дробязко и Ванагас заняли седьмое место на Олимпиаде в Турине.

– Ровно 20 лет назад, тоже Италия, и вы вдруг в 35 лет возвращаетесь на лед ради своих пятых Игр. Как это было?

– Все начиналось с шутки. У нас так часто бывает: мы над каким-то проектом шутим, а потом берем и делаем. Мы вот говорили в шутку про второго ребенка, а я сейчас серьезно, между прочим, размышляю, отдавать коляску или лучше приберечь.

Так и с Олимпиадой в Турине: мы сначала улыбались, почему бы не вернуться, потом сходили в кино и услышали там музыку. Я говорю: «Представь, какая бы классная произвольная программа получилась!» – «Ну, давай попробуем поставить». Одна тренировка, другая, и мы сами не поняли, как вовлеклись в процесс.

Зачем нам это было нужно? Оставались силы, азарт. Благодаря катанию в шоу, мы сильно прибавили в артистизме. Там совсем другие номера, образы, захотелось использовать это на льду. Мы вернулись даже не конкретно ради Олимпиады. Просто была какая-то недосказанность, и нам захотелось выйти еще на один, самый последний сезон.

– Но вы же наверняка прикидывали свои шансы на олимпийские награды?

– Конечно, мы думали об этом. Но понимали, что пропустить три года и вернуться на пьедестал почти нереально.

Чтобы литовский судья попал на Олимпиаду, нужно было выигрывать отборочные соревнования. Мы это сделали, но видимо, оказались сильнее, чем все думали. И нам уже задним числом сказали, что наш судья не едет автоматом, а будет жеребьевка из первой-второй пары.

Новые правила, придуманы специально для нас, ха-ха. И конечно, нашему судье не повезло, и на Олимпиаду в итоге поехал немецкий судья.

А ехать на Олимпиаду в танцах без своего судьи... Ну, можно дома оставаться.

– Почему так? Все равно ведь лучшая и худшая оценки отсекаются.

– Судья – это твой переговорщик. Без судьи ты вне игры. К сожалению, у нас субъективный спорт, где на результат влияют очень много факторов, помимо качества катания. В какой ты команде, где тренируешься, кто твой тренер, есть ли у тебя судья... Не буду углубляться, но все это имеет значение.

Перед Олимпиадой мы поехали на чемпионат Европы. Выиграли там первый вид у действующих чемпионов Татьяны Навки с Романом Костомаровым, по сумме были третьими.

А потом Олимпиада, и мы при таких же прокатах вдруг соревновались уже с совершенно другими людьми и за другие места. Седьмые, восьмые, где-то там, – сказала Дробязко в интервью Спортсу’’.

Маргарита Дробязко
Турин-2006
logoсборная Литвы
Повилас Ванагас
танцы на льду
Короче танцы это точно не про спорт, раз без своего судьи не стоит выступать. Это как страшный сон,что Чоки могут стать не дай Бог трёхкратными, потому что так решать нужные судьи
Ответ Призрачный триксель
Короче танцы это точно не про спорт, раз без своего судьи не стоит выступать. Это как страшный сон,что Чоки могут стать не дай Бог трёхкратными, потому что так решать нужные судьи
ну если судьи там переговорщики, то что уж говорить о талантах, мастерстве. судьи порешают
Ответ Призрачный триксель
Короче танцы это точно не про спорт, раз без своего судьи не стоит выступать. Это как страшный сон,что Чоки могут стать не дай Бог трёхкратными, потому что так решать нужные судьи
А одиночное, парное про спорт? Там тоже частенько судят, как хотят. Кому-то с ошибками грубыми баллы огромные поставят, а у кого-то будут даже при чистых и сложных прокатах каждый недочётик под микроскопом выискивать.
Вот и вся суть этого так называемого спорта
К сожалению там скорее дело было в том, что Дробязко соревновалась всю карьеру по 6.0, а Турин был по новой системе судейства. Вот и были поставлены программы не совсем по правилам, от этого и страдали. Тогда еще уровни элементов много решали, не надбавки
Судейство в танцах это зашквар.
судья-это твой переговорщик🤡
Еще и со своим судьей надо, отпад надеюсь на ФК есть наши судьи или бывшие наши.
Вы хорошо разбираетесь! Маргарита в шоу "Каток" как раз много говорила о смене правил, сложности обязательных танцев для поздно перешедшего из одиночки Повиласа. Кстати, для них с Повиласом кататься по нынешним требованиям к ритм-танцу и с тенденцией к акробатике было бы удобно, но возраст, конечно. Перемену тренда при всей симпатии к красивым, но не обладающим такими дугами и рёберностью Мэди и Лайле всё же ждём, чтобы в топе были самые катучие.
