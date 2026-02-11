«Ехать на Олимпиаду в танцах без своего судьи... Можно оставаться дома». Дробязко о возвращении в спорт перед Турином-2006

Фигуристка Дробязко рассказала о специфике судейства в танцах на льду.

Бронзовый призер ЧМ-2000 в танцах на льду Маргарита Дробязко , выступавшая с Повиласом Ванагасом за Литву, высказалась о специфике судейства в своей дисциплине.

В 2006 году Дробязко и Ванагас заняли седьмое место на Олимпиаде в Турине.

– Ровно 20 лет назад, тоже Италия, и вы вдруг в 35 лет возвращаетесь на лед ради своих пятых Игр. Как это было?

– Все начиналось с шутки. У нас так часто бывает: мы над каким-то проектом шутим, а потом берем и делаем. Мы вот говорили в шутку про второго ребенка, а я сейчас серьезно, между прочим, размышляю, отдавать коляску или лучше приберечь.

Так и с Олимпиадой в Турине: мы сначала улыбались, почему бы не вернуться, потом сходили в кино и услышали там музыку. Я говорю: «Представь, какая бы классная произвольная программа получилась!» – «Ну, давай попробуем поставить». Одна тренировка, другая, и мы сами не поняли, как вовлеклись в процесс.

Зачем нам это было нужно? Оставались силы, азарт. Благодаря катанию в шоу, мы сильно прибавили в артистизме. Там совсем другие номера, образы, захотелось использовать это на льду. Мы вернулись даже не конкретно ради Олимпиады. Просто была какая-то недосказанность, и нам захотелось выйти еще на один, самый последний сезон.

– Но вы же наверняка прикидывали свои шансы на олимпийские награды?

– Конечно, мы думали об этом. Но понимали, что пропустить три года и вернуться на пьедестал почти нереально.

Чтобы литовский судья попал на Олимпиаду, нужно было выигрывать отборочные соревнования. Мы это сделали, но видимо, оказались сильнее, чем все думали. И нам уже задним числом сказали, что наш судья не едет автоматом, а будет жеребьевка из первой-второй пары.

Новые правила, придуманы специально для нас, ха-ха. И конечно, нашему судье не повезло, и на Олимпиаду в итоге поехал немецкий судья.

А ехать на Олимпиаду в танцах без своего судьи... Ну, можно дома оставаться.

– Почему так? Все равно ведь лучшая и худшая оценки отсекаются.

– Судья – это твой переговорщик. Без судьи ты вне игры. К сожалению, у нас субъективный спорт, где на результат влияют очень много факторов, помимо качества катания. В какой ты команде, где тренируешься, кто твой тренер, есть ли у тебя судья... Не буду углубляться, но все это имеет значение.

Перед Олимпиадой мы поехали на чемпионат Европы. Выиграли там первый вид у действующих чемпионов Татьяны Навки с Романом Костомаровым, по сумме были третьими.

А потом Олимпиада, и мы при таких же прокатах вдруг соревновались уже с совершенно другими людьми и за другие места. Седьмые, восьмые, где-то там, – сказала Дробязко в интервью Спортсу’’ .

