Мама Гуменника: «Короткую программу на Олимпиаде не смотрели, результаты знаем. Гордимся и любим нашего сына очень сильно»
Елена Гуменник, мать российского фигуриста Петра Гуменника, рассказала, что не смотрела его выступление с короткой программой на Олимпиаде в Милане.
Гуменник занял в короткой программе 12-е место с 86,72 баллами. Произвольную программу мужчины представят 13 февраля.
«Короткую не смотрели, результаты знаем. Гордимся и любим нашего сына очень сильно. Жаль, что на каскаде вышла ошибка, но думаем, что Петр постарается исправить это на произвольной», – сказала Елена Гуменник.
«Судьи на Олимпийских играх, надеюсь, самые лучшие и квалифицированные. Они делают свою трудную работу. Дай Бог им здоровья, нервов и радости», – цитирует Елену Гуменник Odds.ru.
Гуменник – только 12-й после олимпийской короткой. Засудили или нет?
«Мне предлагали кататься под музыку от нейросети». Первые слова Гуменника на Олимпиаде!
Наверное, это хорошо, что родители не смотрели прокат - если уж даже у нас, болельщиков, тряслись ноги, потели ладони и зашкаливал пульс, то какого было бы родным! Даже представлять не хочу)
Поддерживайте, пожалуйста, Петю!
А волнения и переживания за него мы возьмём на себя))
Спасибо за Ваше воспитание!