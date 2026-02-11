Мама Гуменника: «Короткую программу на Олимпиаде не смотрели, результаты знаем. Гордимся и любим нашего сына очень сильно»

Мама Гуменника: не смотрели выступление Петра на Олимпиаде, но знаем результаты.

Елена Гуменник, мать российского фигуриста Петра Гуменника , рассказала, что не смотрела его выступление с короткой программой на Олимпиаде в Милане.

Гуменник занял в короткой программе 12-е место с 86,72 баллами. Произвольную программу мужчины представят 13 февраля.

«Короткую не смотрели, результаты знаем. Гордимся и любим нашего сына очень сильно. Жаль, что на каскаде вышла ошибка, но думаем, что Петр постарается исправить это на произвольной», – сказала Елена Гуменник.

«Судьи на Олимпийских играх, надеюсь, самые лучшие и квалифицированные. Они делают свою трудную работу. Дай Бог им здоровья, нервов и радости», – цитирует Елену Гуменник Odds.ru.

Гуменник – только 12-й после олимпийской короткой. Засудили или нет?

«Мне предлагали кататься под музыку от нейросети». Первые слова Гуменника на Олимпиаде!