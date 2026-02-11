19

Мама Гуменника: «Короткую программу на Олимпиаде не смотрели, результаты знаем. Гордимся и любим нашего сына очень сильно»

Елена Гуменник, мать российского фигуриста Петра Гуменника, рассказала, что не смотрела его выступление с короткой программой на Олимпиаде в Милане.

Гуменник занял в короткой программе 12-е место с 86,72 баллами. Произвольную программу мужчины представят 13 февраля.  

«Короткую не смотрели, результаты знаем. Гордимся и любим нашего сына очень сильно. Жаль, что на каскаде вышла ошибка, но думаем, что Петр постарается исправить это на произвольной», – сказала Елена Гуменник.

«Судьи на Олимпийских играх, надеюсь, самые лучшие и квалифицированные. Они делают свою трудную работу. Дай Бог им здоровья, нервов и радости», – цитирует Елену Гуменник Odds.ru. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Odds.ru
И правильно делаете, что гордитесь и любите, очень достойного сына воспитали. У нас те же чувства ✊ Не перестаю восхищаться Гуменником, герой.
Мы тоже им гордимся и любим! 💞 наш любимый Петя навсегда в наших сердцах ❤️
Мы тоже очень гордимся Петей!
Наверное, это хорошо, что родители не смотрели прокат - если уж даже у нас, болельщиков, тряслись ноги, потели ладони и зашкаливал пульс, то какого было бы родным! Даже представлять не хочу)
Поддерживайте, пожалуйста, Петю!
А волнения и переживания за него мы возьмём на себя))
Мы тоже им гордимся и любим его. Петя, безусловный, герой... Выстоять в таких условиях, не завалить программу -для этого нужна просто жизненная стойкость и уверенность в своих силах, в том, что ты можешь и умеешь. А Петр просто прекрасен на льду.. Пусть мир смотрит и завидует, какой замечательный молодой человек представляет нашу страну... Удачи ему в ПП. Всем сердцем с ним...
Родителям Петра и тренеру Веронике благодарность, хороший парень вырос!
А как иначе. Отличный парень , гордость для родителей .
Мы тоже гордимся Петей. Спасибо вам за такого разносторонне развитого и смелого сына. Молитвы действуют - нечисть бьется в корчах.
Мы тоже гордимся Петром! С началом большой дороги!
И мы очень гордимся Петей и любим такого талантливого фигуриста и замечательно человека ❤️‍🔥
Спасибо за Ваше воспитание!
Какая прекрасная и разумная семья всё-таки.
