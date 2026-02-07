  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
1

Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»

Авербух: Валиева и Трусова набирают форму, это замечательно.

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался об участии Камилы Валиевой и Александры Трусовой в чемпионате России по прыжкам. 

Валиева выступила на соревнованиях впервые после завершения дисквалификации, Трусова – после перерыва в карьере и рождения ребенка. На ЧР по прыжкам они не вошли в тройку призеров. 

«Я бы не назвал это возвращением. Все-таки это шоу-турнир. Он назван чемпионатом России, но это турнир, по которому не проходят нигде такие соревнования, кроме России. Однако мы видим, что Камила Валиева и Александра Трусова набирают форму – это замечательно.

В тени осталась Александра Трусова – считаю это абсолютно незаслуженным, поскольку она после рождения ребёнка уже через пять месяцев исполнила четверной прыжок. Это говорит об очень серьезном настрое и боевом духе. Я бы ее всячески похвалил.

Предстоит огромная работа. Прыгнуть четверной и откатать полную программу, наполненную различным контентом, – это огромная дорога. Безусловно, есть оптимизм от усиления борьбы в нашей команде. Это подтолкнет наших лидеров команды еще больше двигаться вперед – в первую очередь Петросян и Двоеглазову. Мы останемся ведущими», – сказал Авербух. 

Камила Валиева вернулась, но мы не услышали от нее главного

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoИлья Авербух
logoсборная России
женское катание
logoКамила Валиева
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Камила Валиева вернулась, но мы не услышали от нее главного
5 февраля, 20:10Подкасты
Ирина Винер: «Трусова – блестящая спортсменка. Думаю, рождение ребенка дает ей силу и огромное желание выступать, быть снова в строю»
5 февраля, 13:44
Анастасия Губанова: «Рада за спортсменок, которые возвращаются и продолжают карьеру. Валиева – молодец»
5 февраля, 09:26
Рекомендуем
Главные новости
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
34 минуты назад
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
50 минут назад
Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон, Чок и Бейтс, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри покажут произвольные танцы
сегодня, 17:38Live
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
сегодня, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
сегодня, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
сегодня, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
сегодня, 15:39Фото
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне, разыграют золото в танцах на льду
сегодня, 15:14
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
сегодня, 14:58Видео
Плющенко, Ягудин, Валиева, Кондратюк выступят в шоу Навки «Олимпийские чемпионы. XX лет»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
сегодня, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
сегодня, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
вчера, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
вчера, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Анастасия Губанова: «Очень рада, что сегодня у меня получалось танцевать. Я наслаждалась своей программой»
6 февраля, 18:49
Рекомендуем