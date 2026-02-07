Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»

Авербух: Валиева и Трусова набирают форму, это замечательно.

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался об участии Камилы Валиевой и Александры Трусовой в чемпионате России по прыжкам.

Валиева выступила на соревнованиях впервые после завершения дисквалификации, Трусова – после перерыва в карьере и рождения ребенка. На ЧР по прыжкам они не вошли в тройку призеров.

«Я бы не назвал это возвращением. Все-таки это шоу-турнир. Он назван чемпионатом России, но это турнир, по которому не проходят нигде такие соревнования, кроме России. Однако мы видим, что Камила Валиева и Александра Трусова набирают форму – это замечательно.

В тени осталась Александра Трусова – считаю это абсолютно незаслуженным, поскольку она после рождения ребёнка уже через пять месяцев исполнила четверной прыжок. Это говорит об очень серьезном настрое и боевом духе. Я бы ее всячески похвалил.

Предстоит огромная работа. Прыгнуть четверной и откатать полную программу, наполненную различным контентом, – это огромная дорога. Безусловно, есть оптимизм от усиления борьбы в нашей команде. Это подтолкнет наших лидеров команды еще больше двигаться вперед – в первую очередь Петросян и Двоеглазову. Мы останемся ведущими», – сказал Авербух.

