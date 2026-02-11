45

Александр Лакерник: «Прокат Гуменника средний, не провально, но средне. Получить призовое место очень сложно»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник оценил выступление Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист показал 12-й результат (86,72).

«Прокат Гуменника средний, не провально, но средне. Получить призовое место, учитывая нынешнюю ситуацию, очень сложно. Пока наибольшие шансы получить медали у нынешних первых трех мест, у них были самые запоминающиеся программы.

Но помните, что лед скользкий, все может измениться», — сказал Лакерник.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
мужское катание
Александр Лакерник
45 комментариев
Прокат Гуменника был хороший, не блестящий, но хороший. С чего вдруг Лакерник такие интервью решил раздавать? Не понимает, что надо поддерживать спортсменов во время игр? Потом удивляемся, чего это Алиса и Илья такие счастливые выступают, а наши нет.
Это точно... То же самое было в женской одиночке в 2018, 2022. Иностранки с бронзой рыдают от счастья, обнимаются, прыгают. А наши с золотом и серебром стоят как после гестапо... Праздник спорта , блин
Это первая Олимпиада Петра, с заменой музыки за три дня до проката в короткой программе, без рейтинга и у него есть шансы на топ-6 уж точно. Я вот вспомнила, что Леша Ягудин на своей первой Олимпиаде был пятым (вроде).
главное про музыку ты воды в рот набрал
Петр лучший и очень хорошо справился. С учетом всех сложностей, отсутствия рейтинга и опыта на международном уровне, подставы с музыкой
прока..л проблему с музыкой, ничем не помог, еще и вместо поддержки вводит в дисбаланс единственного борющегося со всей вражиной-машиной спортсмена.
С такими функционерами и врагов не надо. Выступление Петра не благодаря, а вовпреки безответственной работе нашей ФФКР, молчали бы в тряпочку. У человека ни взрослого опыта на межнаре, ни рейтинга, ни соответственно компонентов, одни запреты и ограничения, прокат под новую музыку, а дяденьки о медальках мечтают.
Прокат именно средний. Плохим нельзя назвать, потому что падений не было. Хорошим нельзя назвать, потому что не было скорости плюс ошибка на каскаде.
Сколько по времени он вкатывал программу в новую музыку? Час, вряд ли два в общей сложности. Улетая в Милан Пётр даже не представлял какая будет музыка. Так никого из фигуристов ещё не подставляли.
Человек либо спортсмен по характеру, как та же Аня Щербакова (у которой и ботинки сломались перед ОИ, и ковид был перед ЧР) или у него куча оправданий, почему не получилось. Но посмотрим как выступит в ПП, будем надеяться, что Петя соберется
Хотелось бы спросить у чиновника от фигурки про проблему с музыкой. Что делать и кто виноват ?
Зачем это озвучивать госпдину Лакернику? Если уж на чистоту, наша мужская одиночка уже лет 20 не воспринимается серьезно на международке по взрослым. Чтобы результат у Петра был не средний, он должен был по ЧМ и ЧЕ поездить и этапам гран при годика 2-3. Вот тогда еще можно было бы говорить так недовольненько о среднем результате.
Все правильно. Вот и будет он ,если допустят два,три года ездить ,может что и вылупится из него. А Влад и Матвей будут лапу сосать.
А кто виноват,что такая программа и проблемы с музыкой?
