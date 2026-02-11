Александр Лакерник: «Прокат Гуменника средний, не провально, но средне. Получить призовое место очень сложно»

Лакерник: прокат Гуменника на Олимпиаде средний, не провально, но средне.

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник оценил выступление Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026.

Российский фигурист показал 12-й результат (86,72).

«Прокат Гуменника средний, не провально, но средне. Получить призовое место, учитывая нынешнюю ситуацию, очень сложно. Пока наибольшие шансы получить медали у нынешних первых трех мест, у них были самые запоминающиеся программы.

Но помните, что лед скользкий, все может измениться», — сказал Лакерник.