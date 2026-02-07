  • Спортс
  • Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
5

Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»

Энберт: фигуристы Дэвис и Смолкин выбрали неочевидный рок-стиль для ритм-танца.

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт считает, что дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выделяется в танцах на льду.

6 февраля Дэвис и Смолкин, представляющие сборную Грузии, заняли шестое место в ритм-танце командного турнира Олимпиады-2026 в Милане. Они принесли 5 очков в командный зачет.

«Танцевальные пары очень порадовали. Франция не претендует на медали в командном соревновании, поэтому для их дуэта [Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон] это было скорее тренировочное выступление. Понравились Дэвис/Смолкин, Чок/Бэйтс и Фир/Гибсон – они показали себя очень достойно.

Мне нравится, что Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им это действительно идет. Их программа выделяется на фоне других. Костюмы не мешают катанию – здесь уже вопрос вкуса, но думаю, многим такой стиль придется по душе. Главное, что они чувствовали себя уверенно», – сказал Энберт.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Metaratings
танцы на льду
logoЛоранс Фурнье-Бодри
сборная Грузии
logoГлеб Смолкин
Александр Энберт
logoЭван Бейтс
logoДиана Дэвис
logoГийом Сизерон
logoсборная Франции
logoОлимпиада-2026
logoМэдисон Чок
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ничем не примечательная пара, и программа ничего особенного.
Энберт все-таки добрый парень.
