Дробязко о книге Пападакис: «Это по-человечески неправильно. Я боюсь, когда-нибудь Габриэла сильно пожалеет о поступке»

Дробязко считает, что Пападакис еще может пожалеть о написанном в своей книге.

Бронзовый призер ЧМ-2000 в танцах на льду Маргарита Дробязко рассказала, кого будет поддерживать во время Олимпиады-2026.

11 февраля дуэты выступят в Милане с произвольными танцами.

– За кого будете болеть в танцевальном турнире?

– За Сизерона с новой партнершей (Лоранс Фурнье-Бодри – Спортс’’).

Мне они нравятся больше, чем Чок и Бейтс. Единственное, что смущает – книга Габриэлы Пападакис (бывшая партнерша Сизерона рассказала, в частности, о сложных взаимоотношениях в паре – Спортс’’), вышедшая перед самой Олимпиадой.

Она может сказаться на восприятии пары, на оценках... Все равно у нас субъективный вид спорта, такие вещи могут влиять. Реально не понимаю, зачем Габи это сделала перед Играми.

– Кажется, понятно зачем.

– Это как-то по-человечески неправильно. Ну, есть обиды, хочется высказаться – окей. Но сделай это либо после Олимпиады, либо сильно заранее.

Это же все равно твой бывший партнер, с которым вы столько всего вместе прошли. Близкий человек.

– Прочитав отрывки из книги, вы не сочувствуете Габриэле?

– Сложно сказать, мы с ними никогда не соревновались. Но по рассказам общих знакомых, она не производила впечатления человека, какого она описывает в книге. Чисто внешне она не казалась забитой и зашуганной. Да и в моем сознании образ сильной спортсменки, которая выигрывала Олимпиаду, не вяжется с образом жертвы. Слабые люди Олимпиады в танцах не выигрывают.

Хотя, подчеркну, мы не знаем, что было внутри. Но я боюсь, что когда-нибудь Габриэла сильно пожалеет об этом поступке. А открутить назад уже невозможно.

– Но вы не стали хуже думать о Сизероне, прочитав книгу?

– Наверное, нет. Мне не хочется верить на слово обиженной женщине. Очевидно, что у Габриэлы поведение Сизерона вызывает боль. Но это же не единственный взгляд, и только на основании него плохо думать про человека, которым я восхищалась... Нет, не могу и не хочу, – сказала Дробязко в интервью Спортсу’’.

Большой разговор с Маргаритой Дробязко: роды в 52, книга Пападакис, лишение гражданства

Скандальная книга Пападакис: страх перед Сизероном, выкидыш на льду, «хоть бы Тесса и Скотт упали»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
А я после этих гадких набросов Габи только лучше начала относиться к Гийому. Он столько лет тащил пару,брал на себя всю организацию и т.д. А потом решил,что хочет дальше кататься и имеет на это полное право. А Габи ведёт себя инфантильно и пока она не поймёт, что на самом деле ей никто ничего не должен это будет продолжаться. Ей бы найти хорошего психотерапевта.
А я после этих гадких набросов Габи только лучше начала относиться к Гийому. Он столько лет тащил пару,брал на себя всю организацию и т.д. А потом решил,что хочет дальше кататься и имеет на это полное право. А Габи ведёт себя инфантильно и пока она не поймёт, что на самом деле ей никто ничего не должен это будет продолжаться. Ей бы найти хорошего психотерапевта.
Судя по всему, она нашла психотерапевта, но не совсем порядочного… Я где-то прочитала, что с работой с психологом как раз для нее всё это и началось. Сейчас это модная тенденция, видимо, попался психолог, готовый подсадить на иглу, чтобы чаще к нему обращалась
Она пожалеет, но будет слишком поздно. Сама себя сотрет из истории и никто не будет с ней общаться
Боюсь,что это агент повлиял на Габи написать эту книгу. Мне жаль, что мою любимую спортсменку сейчас многие воспринимают, как истеричку и сравнивают с мамой Ирой.Надеюсь, что у Габриэллы всё образуется в жизни.Я тоже к Гийому хуже относиться не стала.
Такие откровения Габриэлы перед ОИ выглядят очень подозрительно...Гийому желаю новых побед и вообще по- человечески он мне очень нравится. По-моему он сейчас получает истинное удовольствие от катания рядом с надёжной Лоранс.
Такие откровения Габриэлы перед ОИ выглядят очень подозрительно...Гийому желаю новых побед и вообще по- человечески он мне очень нравится. По-моему он сейчас получает истинное удовольствие от катания рядом с надёжной Лоранс.
Они как раз выглядят не ’’подозрительно’’, а абсолютно прямолинейно. У неё было не много вариантов подгадить Гийому, но она использовала практически все.
Сизерон всегда нравился и я желаю ему победы. Он достойнейший.
Габриэле пожелаю здоровья, найти себя и устроить свою жизнь, безотносительно Гийома.
Рита умница. Сказала как есть.
Вообще создаётся ощущение, что, возможно, Габи в её нестабильном психологическом состоянии кто-то умело дёргает за ниточки...
А Маргарита молодец, всё верно сказала
Вообще создаётся ощущение, что, возможно, Габи в её нестабильном психологическом состоянии кто-то умело дёргает за ниточки... А Маргарита молодец, всё верно сказала
Думаете, агент Хаббел методично разваливает конкурентов сборной?)
Думаете, агент Хаббел методично разваливает конкурентов сборной?)
Нет, это маловероятно)
Мне Габриэль показалась искренней. Зная изнанку ФК, верю ей, особенно про отношения с мамой.
Мне Габриэль показалась искренней. Зная изнанку ФК, верю ей, особенно про отношения с мамой.
В её чувства поверить можно. Омерзение вызывают попытки обвинить в этом окружающих, причем именно тех, кто продолжает жизнь без неё.
Скоро нудли Габи не будут иметь значения от слова совсем...
Возможно, насилие было не в самом Гийоме, а просто спорт ои-уровня требует полной самоотдачи. Если ты хочешь перерыв, не голоден до побед , как Савченко до 2018 года, то тебе пора искать себя за бортиком. Если б Шолковы написал книгу к олимпиаде 2018 года, что Алёна монстр, это было бы очень мерзко и могло ей помешать выиграть. Всего полбалла она выцепила...когда счёт идёт на сотые, тут репутационные риски играют огромную роль
