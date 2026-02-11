Дробязко о книге Пападакис: «Это по-человечески неправильно. Я боюсь, когда-нибудь Габриэла сильно пожалеет о поступке»
Бронзовый призер ЧМ-2000 в танцах на льду Маргарита Дробязко рассказала, кого будет поддерживать во время Олимпиады-2026.
11 февраля дуэты выступят в Милане с произвольными танцами.
– За кого будете болеть в танцевальном турнире?
– За Сизерона с новой партнершей (Лоранс Фурнье-Бодри – Спортс’’).
Мне они нравятся больше, чем Чок и Бейтс. Единственное, что смущает – книга Габриэлы Пападакис (бывшая партнерша Сизерона рассказала, в частности, о сложных взаимоотношениях в паре – Спортс’’), вышедшая перед самой Олимпиадой.
Она может сказаться на восприятии пары, на оценках... Все равно у нас субъективный вид спорта, такие вещи могут влиять. Реально не понимаю, зачем Габи это сделала перед Играми.
– Кажется, понятно зачем.
– Это как-то по-человечески неправильно. Ну, есть обиды, хочется высказаться – окей. Но сделай это либо после Олимпиады, либо сильно заранее.
Это же все равно твой бывший партнер, с которым вы столько всего вместе прошли. Близкий человек.
– Прочитав отрывки из книги, вы не сочувствуете Габриэле?
– Сложно сказать, мы с ними никогда не соревновались. Но по рассказам общих знакомых, она не производила впечатления человека, какого она описывает в книге. Чисто внешне она не казалась забитой и зашуганной. Да и в моем сознании образ сильной спортсменки, которая выигрывала Олимпиаду, не вяжется с образом жертвы. Слабые люди Олимпиады в танцах не выигрывают.
Хотя, подчеркну, мы не знаем, что было внутри. Но я боюсь, что когда-нибудь Габриэла сильно пожалеет об этом поступке. А открутить назад уже невозможно.
– Но вы не стали хуже думать о Сизероне, прочитав книгу?
– Наверное, нет. Мне не хочется верить на слово обиженной женщине. Очевидно, что у Габриэлы поведение Сизерона вызывает боль. Но это же не единственный взгляд, и только на основании него плохо думать про человека, которым я восхищалась... Нет, не могу и не хочу, – сказала Дробязко в интервью Спортсу’’.
Большой разговор с Маргаритой Дробязко: роды в 52, книга Пападакис, лишение гражданства
Скандальная книга Пападакис: страх перед Сизероном, выкидыш на льду, «хоть бы Тесса и Скотт упали»
Габриэле пожелаю здоровья, найти себя и устроить свою жизнь, безотносительно Гийома.
А Маргарита молодец, всё верно сказала