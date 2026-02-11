Слуцкая о 12-м месте Гуменника: «Нас нет в мировом рейтинге – это сразу снижает оценку. Но Петр исполнил свою программу на высоком уровне»
Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила результат российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026.
Гуменник занял 12-е место с 86,72 баллами. Лидирует американец Илья Малинин (108,16).
«Нас нет в мировом рейтинге, это сразу же нашу оценку, к сожалению, снижает, потому что судья видели его один раз – на отборочных соревнованиях. Этого, конечно, мало.
Из-за отсутствия рейтинга он попал в первую разминку, а она не всегда дает те баллы, которые хотелось видеть. Но Петр исполнил свою программу на самом высоком уровне. Он умничка», – сказала Слуцкая.
«Он, правда, молодец. Он держался бойцом до конца. Не было видно, что он волнуется и что его сбивают все невзгоды, которые были до. Он достаточно хорошо откатал, да, маленькая помарка, но это наисложнейший контент.
Он конкурентоспособен, мне хочется пожелать, чтобы он в произвольной программе собрался и показал нам прекрасное катание», – приводит слова Слуцкой ТАСС.
Каскад конечно жаль, но не упал, программу всю выкатил, дорожки вращения на максимальный уровень, дальше прыжки прекрасные.
Про условия, нервы, первый номер даже говорить не буду, и так понятно)
Жаль только что каскад получился не таким каким он планировался