  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Слуцкая о 12-м месте Гуменника: «Нас нет в мировом рейтинге – это сразу снижает оценку. Но Петр исполнил свою программу на высоком уровне»
15

Слуцкая о 12-м месте Гуменника: «Нас нет в мировом рейтинге – это сразу снижает оценку. Но Петр исполнил свою программу на высоком уровне»

Слуцкая о 12-м месте Гуменника: отсутствие рейтинга сразу снижает оценку.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила результат российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026.

Гуменник занял 12-е место с 86,72 баллами. Лидирует американец Илья Малинин (108,16).

«Нас нет в мировом рейтинге, это сразу же нашу оценку, к сожалению, снижает, потому что судья видели его один раз – на отборочных соревнованиях. Этого, конечно, мало.

Из-за отсутствия рейтинга он попал в первую разминку, а она не всегда дает те баллы, которые хотелось видеть. Но Петр исполнил свою программу на самом высоком уровне. Он умничка», – сказала Слуцкая. 

«Он, правда, молодец. Он держался бойцом до конца. Не было видно, что он волнуется и что его сбивают все невзгоды, которые были до. Он достаточно хорошо откатал, да, маленькая помарка, но это наисложнейший контент.

Он конкурентоспособен, мне хочется пожелать, чтобы он в произвольной программе собрался и показал нам прекрасное катание», – приводит слова Слуцкой ТАСС.

Гуменник – только 12-й после олимпийской короткой. Засудили или нет?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoИрина Слуцкая
ТАСС
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Петр, действительно, умничка! И его украшает еще достойное поведение.
Тоже считаю, что достойно все сделал.
Каскад конечно жаль, но не упал, программу всю выкатил, дорожки вращения на максимальный уровень, дальше прыжки прекрасные.

Про условия, нервы, первый номер даже говорить не буду, и так понятно)
Петя молодец.
Жаль только что каскад получился не таким каким он планировался
Даже если бы он выдал прокат по уровню проката Малинина, все равно бы был вне первой пятерки. Потому что выступил первым номером.
Ответ Vive la fete
Даже если бы он выдал прокат по уровню проката Малинина, все равно бы был вне первой пятерки. Потому что выступил первым номером.
Не соглашусь с вами. Если бы он выступил бы идеально в КП, то был бы порядка 6-7, те реальным конкурентом на бронзу.
Все спортсмены, действующие или уже нет, хорошо отзываются о прокате Петра. А функционеры …. Американская федерация оплачивала отдельный лёд для своих спортсменов в Милане. И проблему с музыкой у Гленн смогли моментально решить. А наша федерация ?
Удивительно, Ирина сказала как есть. Реально, это не чемпионат водокачки.
Ответ Marya Y
Удивительно, Ирина сказала как есть. Реально, это не чемпионат водокачки.
Если бы ещё указала пункт правил в котором прописаны надбавки за рейтинг, цены бы ей не было)
Чего и говорить! Петя по своему уровню должен был выступать в другой разминке, с другим международным опытом, пожалуй, с медалью ЧЕ, с репутацией у судей, в компании Жени Семененко и Марка, которые бы тоже вчера не затерялись. До пекинского отбора Петя около 4 лет не видел международки, а это нужно, соревнования с лучшими важны для топовых атлетов.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Евгений Плющенко: «Глядя на Малинина, я вспомнил Солт-Лейк-Сити-2002. Тогда я прибыл на Игры с единственной целью – завоевать золото – и перегорел»
15 минут назад
Чемпионат Санкт-Петербурга. Семененко, Дикиджи, Ветлугин, Лутфуллин, Угожаев, Даниелян выйдут на лед с короткими программами
22 минуты назадLive
Чемпионат Санкт-Петербурга. Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Касинс и Брегей – 2-е, Блинникова и Карпов – 3-и
27 минут назад
Плющенко о 6-м месте Гуменника: «Браво, петербуржская школа фигурного катания! Поздравляю тренера Петра – Викторию Дайнеко»
29 минут назад
Урманов о Гуменнике: «Дебют на Олимпиаде с таким прокатом – это очень достойно. Поздравляю Петю и его тренера, обоих очень уважаю»
сегодня, 12:38
Алексей Урманов: «Мы с Шайдоровым проделали огромную работу перед Олимпадой. До Игр далеко не все получалось, но это уже в прошлом»
сегодня, 12:35
Тарпищев о сессии МОК в Милане: «Атмосфера была доброжелательной. Думаю, все идет к тому, что мы везде будем выступать»
сегодня, 12:15
Первый тренер Гуменника: «Петр показал на Олимпиаде лучший свой прокат. Шестое место – это обидно, судейство непонятное»
сегодня, 12:06
Илья Авербух: «Если сравнивать выступления последней разминки на чемпионате России и на Олимпиаде, наши ребята были однозначно интереснее и сильнее»
сегодня, 12:01
Ирина Слуцкая: «Гуменник – огромный молодец, прекрасно катался, сделал все по максимуму. Обсуждать судей я не буду»
сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца, Абдуллина и Петров – 2-е, Смирнова и Галаев – 3-и
сегодня, 11:12
Елена Радионова: «Гуменника судили достаточно строго. Считаю, что Петя должен был быть в тройке»
сегодня, 09:42
Вот так Гуменника поддерживали фанаты перед шедевральным выступлением – переносимся в Италию на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 20:53ВидеоСпортс"
Пестова о травме перед первенством России: «Мне загипсовали ногу, и я подумала – какое первенство? На второй день сама сняла гипс, решила, что выступлю»
вчера, 13:41
Актриса Рената Литвинова: «С Сизероном все превращается в золото – он и есть фигурное катание, как Федерер в теннисе»
12 февраля, 11:29
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
11 февраля, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
11 февраля, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Рекомендуем