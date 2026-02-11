Слуцкая о 12-м месте Гуменника: «Нас нет в мировом рейтинге – это сразу снижает оценку. Но Петр исполнил свою программу на высоком уровне»

Слуцкая о 12-м месте Гуменника: отсутствие рейтинга сразу снижает оценку.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила результат российского фигуриста Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026.

Гуменник занял 12-е место с 86,72 баллами. Лидирует американец Илья Малинин (108,16).

«Нас нет в мировом рейтинге, это сразу же нашу оценку, к сожалению, снижает, потому что судья видели его один раз – на отборочных соревнованиях. Этого, конечно, мало.

Из-за отсутствия рейтинга он попал в первую разминку, а она не всегда дает те баллы, которые хотелось видеть. Но Петр исполнил свою программу на самом высоком уровне. Он умничка», – сказала Слуцкая.

«Он, правда, молодец. Он держался бойцом до конца. Не было видно, что он волнуется и что его сбивают все невзгоды, которые были до. Он достаточно хорошо откатал, да, маленькая помарка, но это наисложнейший контент.

Он конкурентоспособен, мне хочется пожелать, чтобы он в произвольной программе собрался и показал нам прекрасное катание», – приводит слова Слуцкой ТАСС.

