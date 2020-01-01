Реклама 18+
Фэнтези Главная

Fantasy на Sports.ru – это самый широкий в рунете выбор турниров по всем ведущим лигам самых популярных видов спорта. Регистрируйтесь на сайте, получайте стартовый капитал, набирайте команду своей мечты, собирайте друзей в персональную лиги – и проявляйте свои менеджерские таланты, выигрывая призы и просто хорошо проводя время. Вступать в текущие турниры можно с любого тура.

Футбол

  

Ваша команда

премьер-лига Англия

1448 участников |383 лиги
  Собрать команду

премьер-лига Россия

8098 участников |1018 лиг
  Собрать команду

бундеслига Германия

1511 участников |356 лиг
  Собрать команду

лига 1 Франция

1586 участников |353 лиги
  Собрать команду

высшая лига Нидерланды

394 участника |334 лиги
  Собрать команду

чемпионшип

969 участников |346 лиг
  Собрать команду

высшая лига Португалия

884 участника |333 лиги
  Собрать команду

высшая лига Турция

9 участников |320 лиг
  Собрать команду

Баскетбол

  

Ваша команда

НБА плей-офф

1352 участника |95 лиг
  Собрать команду
Реклама 18+
Реклама 18+
Реклама 18+
Реклама 18+