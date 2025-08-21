  • Спортс
  Стример Мэддисон: «Как Остап Бендер был гроссмейстером, примерно такого же уровня Валерий Карпин – тренер»
Стример Мэддисон: «Как Остап Бендер был гроссмейстером, примерно такого же уровня Валерий Карпин – тренер»

Илья Мэддисон раскритиковал главного тренера московского «Динамо».

«Изначально назначение Карпина было воспринято мной с долей иронии. Да, были мои комментарии о том, что Карпин сделает нас чемпионами, но я имел в виду чемпионами ФНЛ – и через год. Это были ироничные комментарии.

Кто следит за футболом, кто хоть что-то в нем понимает, те прекрасно понимают, что Карпин – это чисто некий персонаж по типу Остапа Бендера от футбола. Изначально он был спортивным директором в «Спартаке», потом подсидел Черчесова, таким образом заявил, что он тренер. Он уже и генеральным менеджером был в «Торпедо Армавир», которое вместе с ним вообще рухнуло во второй дивизион и расформировалось.

Это человек футбольный, он, безусловно, был неплохим футболистом, даже хорошим по меркам нашего футбола. Но, после того, как стал тренером, он такой, знаете, как Остап Бендер был гроссмейстером, примерно такого же уровня Валерий Карпин – тренер.

[...] Выбрать Карпина как человека посильнее Лички – это, конечно, на мой взгляд, ошибочное решение. Думаю, даже само руководство не объяснит, почему они его поставили. Что он, хорошо ставит игру в защите? Я даже в принципе не понимаю, что такое карпинский футбол. Думаю, он даже сам не сможет это объяснить. Думаю, он просто приходит на тренировку и говорит: «Ребята, больше играйте в пас, прессингуйте, бейте по воротам. Это футбол, игра сама придет», – поделился стример Илья «Maddyson» Давыдов во время трансляции.

«Динамо Москва» под руководством Карпина занимает 11-е место в РПЛ с 6 очками после 5 туров.

Ранее Мэддисон требовал выгнать Валерия Карпина после счета 0:3 в первом тайме матча «Динамо» – ЦСКА.

Опубликовано: Константин Семёнов
