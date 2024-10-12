Боксеры перелетели через канаты после клинча – один уехал на коляске. Экшен на разогреве у Бивола и Бетербиева

Судьи отдали ничью.

Главный хайлайт разогрева боксерского турнира в Саудовской Аравии – вылет Бена Уиттакера и Лиама Кэмерона за канаты. Уиттакер травмировал ногу и не смог продолжить поединок.

Как это произошло?

Британскому проспекту дали соперника с 30 боями, которого дисквалифицировали на четыре года из-за наркотиков

Бен Уиттакер – очередной британский проспект, выступающий в полутяжелом весе. Его рекорд – 8-0, наивысшая позиция в рейтингах – 11-е место в WBC. В прошлом поединке он завоевал вакантный пояс IBF International, но уровень его оппозиции – низкий.

Уиттакеру получил в соперники опытного Лиама Кэмерона, у которого 30 боев на профессиональном ринге и рекорд 23-6 (один поединок признан несостоявшимся). В июне-2024 он проиграл Линдону Артуру (бывшему сопернику Дмитрия Бивола) раздельным решением судей. Все поражения Кэмерона – судейским решением, он никогда не падал в нокаут.

Кэмерон вернулся после четырехлетней дисквалификации за употребление наркотиков с 2019 по 2023 год. Во время бана он много пил и сидел на наркотиках. Но после отбытого отстранения выиграл три боя и выдал неплохой поединок против Линдона Артура.

Бой против Уиттакера был неплохим шансом ворваться в разборки с топовыми британскими полутяжами.

Для Уиттакера бой с самого начала пошел не по плану – возможно, падение спасло его от первого поражения в карьере

В первом раунде Уиттакер уверенно перебивал Кэмерона на дистанции за счет скорости рук, но Кэмерон перестроился и собирал удары в глухую защиту. В результате эффективность атак Уиттакера упала, а бой выровнялся.

Уиттакер пытался удержать Кэмерона на дальней дистанции за счет джебов, а его соперник чаще вкладывался в силовые удары. После этого Уиттакер начал бить ниже пояса, чтобы сбить напор.

Ключевой эпизод случился в самом конце пятого раунда, когда Кэмерон прижал Уиттакера к канатам: сцепившись в клинче, боксеры выпали за ринг через верхние канаты.

Уиттакер, принявший удар и смягчивший падение соперника, держался за ногу и не смог продолжить поединок. В итоге один судья отдал победу Уиттакеру, другой – Кэмерону, третий – ничью. Итог – техническая ничья. Уиттакер покинул ринг на инвалидной коляске и уехал с арены в больницу. Кэмерон же считает, что соперник не хотел продолжения боя.

Согласно статистическому порталу CompuBox, Уиттакер лидировал по общему количеству попаданий – 101-89, но уступал по акцентированным ударам – 60-68. Возможно, Уиттакеру повезло с таким исходом, так как у него мало опыта 10-раундовых боев на полную дистанцию.

После боя Уиттакер на эмоциях даже пробил дыру в стене:

Бивол vs Бетербиев – главный бой года. Ждем первого абсолюта в полутяжах из России!

Фото: Gettyimages/ Richard Pelham