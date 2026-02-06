70

ACA 200: Гасанов победил Туменова, Багов проиграл Мамадалиеву и другие бои

6 февраля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 200. Событие возглавил титульный поединок в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым (23-2) и Альбертом Туменовым (25-7).

Гасанов победил единогласным решением судей и защитил пояс.

Другие бои основного карда:

● Азамат Пшуков (25-7) проиграл Анатолию Кондратьеву (12-4) техническим нокаутом в первом раунде;

Али Багов (35-13) проиграл Искандару Мамадалиеву (7-2) раздельным решением судей; 

Биберт Туменов (16-2) победил Александра Грозина (25-7) техническим нокаутом в первом раунде;

● Сайфуллах Джабраилов (18-3) проиграл Алимардану Абдыкаарову (23-10) нокаутом в первом раунде.

АСА проведет переговоры с Александром Шлеменко о его бое в лиге

Чемпион ACA Омаров: «Лучшим полулегковесом мира считаю Евлоева. Просто UFC оттягивает его чемпионство. Это несправедливо»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
logoМагомедрасул Гасанов
logoАли Багов
Альберт Туменов
Биберт Туменов
Александр Грозин
logoMMA
logoACA
70 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гасанову в юфс делать нечего. Там ставка на ярких бойцов. Такое одеяло уволят просто за стиль ведения боя. Надо хотя бы что то пытаться делать когда ты переводишь соперника.
Ответ Фрэнк Канистра
Гасанову в юфс делать нечего. Там ставка на ярких бойцов. Такое одеяло уволят просто за стиль ведения боя. Надо хотя бы что то пытаться делать когда ты переводишь соперника.
Бой ужасный от него, но справедливости ради, это большая редкость, что он такое показывает. Сколько боев видел, делал совсем другое, даже с базовыми борцами
Ответ Фрэнк Канистра
Гасанову в юфс делать нечего. Там ставка на ярких бойцов. Такое одеяло уволят просто за стиль ведения боя. Надо хотя бы что то пытаться делать когда ты переводишь соперника.
Только за счет борьбы имеет преимущество Гасанов и при этом никакой пользы не извлекает от переводов,
Гасанов это что-то с чем то. Даже уже к еле дышащему Туменову до последней секунды в ноги лез.

Ну поиграй в стойке. Хабиб и с Маком, и с Гейджи пытался в стойке драться , хотя никаких проблем с борьбой не было.

Позорник.
Ответ Жора где ты был?
Гасанов это что-то с чем то. Даже уже к еле дышащему Туменову до последней секунды в ноги лез. Ну поиграй в стойке. Хабиб и с Маком, и с Гейджи пытался в стойке драться , хотя никаких проблем с борьбой не было. Позорник.
Хабиб другой уровень, он в стойке не особо умел рубиться как Махачев к примеру, но на земле уничтожал просто соперников
Ответ Жора где ты был?
Гасанов это что-то с чем то. Даже уже к еле дышащему Туменову до последней секунды в ноги лез. Ну поиграй в стойке. Хабиб и с Маком, и с Гейджи пытался в стойке драться , хотя никаких проблем с борьбой не было. Позорник.
Чимаев тоже так с Дю Плесси дрался. Клоню к тому, что раз на раз не приходится. По одному бою не делают выводы
Гасанова после этого боя в UFC не подпишут 100%
Не ну АСА это не про скучные бои, отдать должное организации! Рубки знатные
Третий раунд закончился только щас....и скажу честно что Магомедрасул не уровень юфс
Ответ Серажудин Халалов
Третий раунд закончился только щас....и скажу честно что Магомедрасул не уровень юфс
такое же ощущение, до этого боя считал что он смог бы хамзату равный бой дать, щас понял что это далеко не так, борьба ради борьбы и все, хоть я сам очень люблю борьбу, но это вообще не о чем
Ответ BayernMunih
такое же ощущение, до этого боя считал что он смог бы хамзату равный бой дать, щас понял что это далеко не так, борьба ради борьбы и все, хоть я сам очень люблю борьбу, но это вообще не о чем
Да да...устал тоже быстро и умылся борьба...Хамзат это другой уровень конечно...Камару Усман я думаю выиграет щас легко у Магомедрасула
Это доминирующий чемпион? Мда…
Бой конечно основной получился никакой. Понятно что Гасанов вышел просто победить. О ЮФС тут даже речи нет. Борьба «залежать» никому неинтересна
Вот сейчас топовый бой будет. Биберт с Грозиным сильная вывеска, глянем что на деле получится.
Ожидаемо, Биберт другой уровень, конечно…
Отвратительный главный бой. Гасанов и сам пять раундов не дрался и Туменову не давал драться. Никто конечно не требует пять раундов в стойке биться, но 25 минут делать монотонно одно и тоже - бред.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
ACA 199: Фролов проиграл Эмееву, Темиров выиграл у Кокова и другие бои
16 января, 21:10
Вартанян перенес операцию по удалению камней из почек. Он попросил ACA отложить бой с Баговым
10 января, 13:10Фото
ACA 198: Омаров задушил Сулейманова, Шайхаев победил Батисту и другие
9 января, 20:30
Рекомендуем
Главные новости
UFC Fight Night 266: Баутиста – Оливейра, Алмейда – Куниев и другие бои
сегодня, 17:05
Усман Нурмагомедов победил Алфи Дэвиса в главном событии PFL Dubai
сегодня, 20:05
Усман Нурмагомедов – о победе над Дэвисом: «Хотел дать ему поработать, включить борьбу и прикончить на настиле. Я же правша, а сегодня получилось задушить левой»
сегодня, 20:05
PFL Dubai: Нурмагомедов задушил Дэвиса, Мусаев проиграл Курамагомедову и другие бои
сегодня, 20:00
Курамагомедов завоевал пояс PFL и завершил карьеру после победы
сегодня, 19:30
Шамиль Мусаев уступил Рамазану Курамагомедову на PFL Dubai. Это его первое поражение в карьере
сегодня, 19:24
Умар Нурмагомедов: «Не верю, что О’Мэлли согласится на поединок со мной»
сегодня, 16:45
Евлоев – о желании Царукяна перейти в полулегкий вес: «Не хочу говорить ничего против Армана, но титул принадлежит мне»
сегодня, 15:10
Top Dog 41: «Ликвидатор» выиграл у «Мастака», Нурмагомедов победил «Мамуку», «Сушист» проиграл «Чибису»
сегодня, 15:30Видео
«Мы вернемся, отряхнемся и пойдем дальше». Лопес прокомментировал поражение от Волкановски
сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Рекомендуем