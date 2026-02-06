ACA 200: Гасанов победил Туменова, Багов проиграл Мамадалиеву и другие бои

6 февраля в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 200. Событие возглавил титульный поединок в среднем весе между Магомедрасулом Гасановым (23-2) и Альбертом Туменовым (25-7).

Гасанов победил единогласным решением судей и защитил пояс.

Другие бои основного карда :

● Азамат Пшуков (25-7) проиграл Анатолию Кондратьеву (12-4) техническим нокаутом в первом раунде;

● Али Багов (35-13) проиграл Искандару Мамадалиеву (7-2) раздельным решением судей;

● Биберт Туменов (16-2) победил Александра Грозина (25-7) техническим нокаутом в первом раунде;

● Сайфуллах Джабраилов (18-3) проиграл Алимардану Абдыкаарову (23-10) нокаутом в первом раунде.

