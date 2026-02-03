Волкановски – о следующем сопернике: «Силва? Если UFC настоят, то подерусь. Но сомневаюсь, что он может получить титульник на фоне боя Евлоев – Мерфи»

  • Спортс
Волкановски не считает Силву претендентом на титульник.

Чемпион UFC Александр Волкановски не видит в Джине Силве претендента на титульный бой.

«Джин Силва? Если UFC настоят, то вы знаете, что я подерусь с ним. Но не думаю, что это случится. Не уверен, что он в положении, когда может получить титульник, ведь скоро подерутся Лерон Мерфи и Мовсар Евлоев», – сказал Волкановски.

Напомним, Мовсар Евлоев и Лерон Мерфи подерутся 21 марта в Лондоне.

Джин Силва победил Арнольда Аллена судейским решением на UFC 324.

Обновление рейтингов UFC: Рахмонов исключен из топ-15 полусреднего дивизиона, Волкановски опередил Перейру в P4P

Александр Волкановски: «Евлоев и Мерфи могли бы даже драться за титул между собой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Alexander Volkanovski
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да тут читаемо:
Победит Мовсар - за титул будет драться Силва
Победит Мерфи - за титул будет драться Мерфи
Ответ armageddon123456
Победит Мовсар - за титул будет драться Силва Победит Мерфи - за титул будет драться Мерфи
А если ничья , то С победителем боя Лопез-Силва 2 .
Ответ armageddon123456
Победит Мовсар - за титул будет драться Силва Победит Мерфи - за титул будет драться Мерфи
Да Мёрфи тоже неинтересен ЮФС, иначе он бы получил титульник после боя с Пико
Автор, что ты куришь? Джин Силва победил средневеса Брендана Аллена? Или все таки полулегковеса Арнольда Аллена?
Ответ Nikolai1994
Автор, что ты куришь? Джин Силва победил средневеса Брендана Аллена? Или все таки полулегковеса Арнольда Аллена?
Крек
Австралиец против "сёрфера" 😊
Если победит Мовсар, то, боюсь, бой Волк-Мовсар состоится году в 2032 тогда.
Посмотреть бы на бой Сильва Мовсар, это будет вышка мма.
Ботаник пока еще не кажется готовым к Алексу.
