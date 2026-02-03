Волкановски – о следующем сопернике: «Силва? Если UFC настоят, то подерусь. Но сомневаюсь, что он может получить титульник на фоне боя Евлоев – Мерфи»
Волкановски не считает Силву претендентом на титульник.
Чемпион UFC Александр Волкановски не видит в Джине Силве претендента на титульный бой.
«Джин Силва? Если UFC настоят, то вы знаете, что я подерусь с ним. Но не думаю, что это случится. Не уверен, что он в положении, когда может получить титульник, ведь скоро подерутся Лерон Мерфи и Мовсар Евлоев», – сказал Волкановски.
Напомним, Мовсар Евлоев и Лерон Мерфи подерутся 21 марта в Лондоне.
Джин Силва победил Арнольда Аллена судейским решением на UFC 324.
Обновление рейтингов UFC: Рахмонов исключен из топ-15 полусреднего дивизиона, Волкановски опередил Перейру в P4P
Александр Волкановски: «Евлоев и Мерфи могли бы даже драться за титул между собой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Alexander Volkanovski
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Победит Мовсар - за титул будет драться Силва
Победит Мерфи - за титул будет драться Мерфи
Ботаник пока еще не кажется готовым к Алексу.