Волкановски – о следующем сопернике: «Силва? Если UFC настоят, то подерусь. Но сомневаюсь, что он может получить титульник на фоне боя Евлоев – Мерфи»

Чемпион UFC Александр Волкановски не видит в Джине Силве претендента на титульный бой.

«Джин Силва? Если UFC настоят, то вы знаете, что я подерусь с ним. Но не думаю, что это случится. Не уверен, что он в положении, когда может получить титульник, ведь скоро подерутся Лерон Мерфи и Мовсар Евлоев», – сказал Волкановски.

Напомним, Мовсар Евлоев и Лерон Мерфи подерутся 21 марта в Лондоне.

Джин Силва победил Арнольда Аллена судейским решением на UFC 324.

