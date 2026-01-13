Чемпион ACA Омаров: «Лучшим полулегковесом мира считаю Евлоева. Просто UFC оттягивает его чемпионство. Это несправедливо»

Чемпион ACA Омаров считает Евлоева лучшим полулегковесом в мире.

Чемпион ACA Ислам Омаров считает Мовсара Евлоева лучшим бойцом полулегкого веса в мире.

«Не считаю себя лучшим полулегковесом мира. Сейчас мое время и я чемпион. Лучшего определяют эксперты и журналисты. Я хорошо борюсь, но в ММА же решает не только борьба. Есть уровень лиг и бойцов. Лучшей лигой в мире считается UFC.

Лучшим полулегковесом мира я считаю Мовсара Евлоева. Просто UFC оттягивает его чемпионство. Это несправедливо. Он должен быть чемпионом, пора дать ему титульный шанс, чтобы он себя проявил», – сказал Омаров.

Напомним, титулом полулегкого веса UFC владеет Александр Волкановски .

Пимблетт – о Евлоеве: «Спальный мешок. Он тупо лежит на тебе. Никто не хочет смотреть, как он дерется»

Мерфи – о следующем сопернике: «Либо Евлоев, либо Стерлинг. У них похожие стили, поэтому мне все равно»