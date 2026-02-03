Руффи не верит в бой с Конором: «Макгрегору не интересен бой с парнем, имеющим несколько поражений. Он хочет биться с хорошим ударником, который сведет фанатов с ума»
Руффи не верит, что станет следующим соперником Конора.
Боец UFC Маурисио Руффи прокомментировал слухи, что он подерется с Конором Макгрегором в Белом доме.
«Были разговоры о том, что я подерусь с Конором. Не думаю, что Макгрегору интересен бой с парнем, имеющим несколько поражений. Он хочет биться с хорошим ударником, который сведет фанатов с ума», – сказал Руффи.
Турнир UFC в Белом доме планируется в июне.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
Представляю их бой - два контрпанчера в стойке из кунг-фу фильмов 5 минут ходят по кругу октагона раз в минуту пробивая друг другу лоукики
Какой скромняга, учитывая, что снесёт Конора в любом весе вплоть до 90.
