Руффи не верит в бой с Конором: «Макгрегору не интересен бой с парнем, имеющим несколько поражений. Он хочет биться с хорошим ударником, который сведет фанатов с ума»

Руффи не верит, что станет следующим соперником Конора.

Боец UFC Маурисио Руффи прокомментировал слухи, что он подерется с Конором Макгрегором в Белом доме.

«Были разговоры о том, что я подерусь с Конором. Не думаю, что Макгрегору интересен бой с парнем, имеющим несколько поражений. Он хочет биться с хорошим ударником, который сведет фанатов с ума», – сказал Руффи.

Турнир UFC в Белом доме планируется в июне.

